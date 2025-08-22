限制級
【自由副刊】 一靈／河床上
◎一靈
．
啊，像是岔開了的
樹
在路上
幾隻羊歧途
走進河床
．
走進睡眠的他們
曾經高聲或細語不論，此刻是靜
雲煙過眼
含光的羊三三兩兩
游牧至此
新天新地
．
這會兒打轉的來自木柵
唱片仍然播得出歌（有雨聲，有那情調
那些夜的氣味、溫度、膚觸）
沉靜如石的那些
書由公館與其他自二十年前
有些杯盞二十年前有些紀念
物二十年前有些信箋
．
有那些寫信讀信的窗口投下的斑駁樹影
那張桌、那盞燈，那停留我眼光的葉尖指尖眉尖
點滴夢的殘餘，答答，延長音
．
答答。光明戲院二輪片後長長的散步
散場多年的音樂會後
留下的票根
──就久了就舊了就這裡一起成窩的我
．
「這什麼？」學語的孩子問物
屋裡有雲濃了
心裡答答又雨，河道來水
洗得有些事好像新了又好
像再次變老
