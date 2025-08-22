自由電子報
晴時多雲

藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 一靈／河床上

2025/08/22 05:30

◎一靈◎一靈

◎一靈

啊，像是岔開了的

在路上

幾隻羊歧途

走進河床

走進睡眠的他們

曾經高聲或細語不論，此刻是靜

雲煙過眼

含光的羊三三兩兩

游牧至此

新天新地

這會兒打轉的來自木柵

唱片仍然播得出歌（有雨聲，有那情調

那些夜的氣味、溫度、膚觸）

沉靜如石的那些

書由公館與其他自二十年前

有些杯盞二十年前有些紀念

物二十年前有些信箋

有那些寫信讀信的窗口投下的斑駁樹影

那張桌、那盞燈，那停留我眼光的葉尖指尖眉尖

點滴夢的殘餘，答答，延長音

答答。光明戲院二輪片後長長的散步

散場多年的音樂會後

留下的票根

──就久了就舊了就這裡一起成窩的我

「這什麼？」學語的孩子問物

屋裡有雲濃了

心裡答答又雨，河道來水

洗得有些事好像新了又好

像再次變老

