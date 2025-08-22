【自由副刊】 一靈／河床上

◎一靈

◎一靈

．

啊，像是岔開了的

樹

在路上

幾隻羊歧途

走進河床

．

走進睡眠的他們

曾經高聲或細語不論，此刻是靜

雲煙過眼

含光的羊三三兩兩

游牧至此

新天新地

．

這會兒打轉的來自木柵

唱片仍然播得出歌（有雨聲，有那情調

那些夜的氣味、溫度、膚觸）

沉靜如石的那些

書由公館與其他自二十年前

有些杯盞二十年前有些紀念

物二十年前有些信箋

．

有那些寫信讀信的窗口投下的斑駁樹影

那張桌、那盞燈，那停留我眼光的葉尖指尖眉尖

點滴夢的殘餘，答答，延長音

．

答答。光明戲院二輪片後長長的散步

散場多年的音樂會後

留下的票根

──就久了就舊了就這裡一起成窩的我

．

「這什麼？」學語的孩子問物

屋裡有雲濃了

心裡答答又雨，河道來水

洗得有些事好像新了又好

像再次變老

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法