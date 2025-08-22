自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 木灀／後怕

2025/08/22 05:30

◎木灀◎木灀

◎木灀

如果可以從這個莫名出現的小洞窺看到隔壁，這個洞是否就會將大多數，的女性，的處境，重新牽連在一起？能從這些小洞看到什麼？迎接的蹲坐便器？選擇的姿勢？看到怎麼樣的我？除了快速的排遺，快速的消除痕跡。若有情緒，那總是身體的重量。裙褲向上捲起私隱。向下蓋起皺褶。抽換。替代。塞入。擦拭。整理。那屬於身體的週期，個別的儀式與舊習。只是這個窄小空間裡，反射的螢幕、發亮的機器、工程的鑽洞、怪異的插座，會在這裡出現的東西，位置的合不合理，甚至連芳香盒或任何不透光方塊都足以令人懷疑。

留意了的人在網上求問，那些有過經驗的朋友，不疾不徐地回答：若有一絲疑慮，就將衛生紙沾溼，搓成小團，紙黏土一般，將多出來的洞填補好。隨身在包包裡放著這些遮掩的工具。每一天，這額外的重量，彷彿就是那些不安全的撫慰劑。這是還在怕的人為了正在怕的人做的事。有人知曉往後，即使小如針孔都大如穴孔。

那些勢必是人為的洞背後勢必存在著不輕盈的問題。當它不是借鑑現實的虛構物件。從此非日常轉成日常。又慢慢變成結。可翻出白眼說：都長一樣的東西。多獵奇？不是不再怕，先嘲諷。這些洞，如果沒有造成一個人的敏感與脆弱。不是因為小，微光穿不透。簡單來說，就是不能簡單說。總先學會認識，再刻意讓情感不要趕上來。傷害之前誰都想像前程似錦，生命如花。想想又後怕。原來就沒想待在洞裡。有些令人瑟瑟發抖的事，變成不那麼好理解的事。像有人活進框架裡。認識的人偶爾會帶著它。

只是更後怕於，想要保護自己，發出失去語言的聲音，又得顧及其他群體的不悅儲備。宛若言說的單面性質。或隨時正反顛倒。或彼此加值。那不能互相回應的世界。我要在這裡重新描述它。●

