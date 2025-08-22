【自由副刊．愛讀書】 《繼父》

《繼父》 宮部美幸著，張秋明譯，獨步出版

宮部美幸著，張秋明譯，獨步出版

「接案」為生的敘述者，在一次執行過程中失誤昏迷，醒後遭一對雙胞胎兄弟開出交換條件：報警抓走這個職業小偷，或者，當他們的爸爸。兄弟所住的郊區猶如米花市，除了兩人父母失蹤，據稱各自外遇後離家出走，更發生鏡屋鄰居、名畫失竊、擄人勒贖、不定時落下隔壁市地方報種種不尋常事件，同時三位「偽親子」還須經過學校家長會、鄰居關注、警方詢問等關卡。最魔幻的是，當書中寫著新聞頭條是蘇聯解體，才意識到此書初版早在2005年，一個智慧型手機還不普及的淳樸年代。「家」則始終是每個時代的重要命題――什麼是家與家人？宮部美幸（Miyabe Miyuki，1960-）以《理由》談過海蟑螂，《繼父》讀來則親切無負擔，一如這二十年中現身的《神偷奶爸》和《間諜家家酒》，格魯和女孩們，間諜、殺手和超能力兒童，小偷和被拋棄的雙胞胎，沒有血緣的家人湊起表象，內裡卻是真心真意。

（優酪）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法