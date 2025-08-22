【家庭plus．生活大補帖】不求賺大錢 只求心自由

圖／達志影像

文／Ariel 曾

前陣子的新聞都與股市投資有關，但不管是之前的一片看好，還是最近的大幅震盪，我都不為所動，一律維持保守的理財方式。

會有這樣的心態，和我成長的經歷有絕對的關係。因為讀國中時，媽媽把錢借給宣稱有高利息報酬的公司，但就跟所有詐騙手法相同，剛開始確實有嘗到甜頭，她就把存款全部拿去投資，卻慘遭捲款而逃，搞到自家的生意沒錢周轉，房子還被法拍，連我讀高中的學費都差點付不出來。

因為面臨過經濟困頓的壓力，我牢記著別被貪心沖昏頭的教訓，開始上班後，就遵守「先存再花」的原則。每一分錢都是辛苦錢，我沒膽量拿去投資高風險產品，因為就如大家熟知的警語「投資一定有賺有賠」所說，報酬率高，相對風險也高。

我也懂「人不理財，財不理你」的道理，保守的定存和基金報酬率很低，可能趕不上通膨，所以曾買賣兩年的股票，但我沒有賭性，心情總會跟著股價波動上下起伏，也因此認清自己終究是無法承受損失的性格，最後以小賺的價位殺出，從此不碰股票。

既然沒有富爸爸，也不敢冒險發大財，我從三十歲就開始定期檢視退休試算表，我不會花錢吃米其林、搭頭等艙，但我也不會縮衣節食，就是生活簡單，量力而為。我也在孩子高中時就講明，會負責他們到研究所的學費和基本生活費，之後他們就要自己負擔開銷，所以他們一直有工作和儲蓄，為經濟獨立做準備，我就不必為留錢給孩子傷腦筋。

每個人的個性和資本不同，能承擔的風險自然也有差別，雖然每次和朋友聚會，總會聽到有人靠股票或房地產大賺，但與其去相信有「穩賺不賠」的投資，我還是以「不賠就是賺」的原則理財。儘管這樣的想法不會讓我變成大富翁，但也不會成為冤大頭，最重要的是，心情不必跟著投資行情洗三溫暖，少壓力、身心也健康，也是另一種財富自由吧！

