【家庭plus．微幸福案內】自然降溫法 優雅又消暑

風鈴是最能感受涼意的日本夏之音，也讓許多寺社成為觀光景點。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

今年夏天日本各處炙熱不斷創新高，內陸地區突破42度，連海水也熱，太平洋岸長年涼爽的避暑勝地靜岡居然超過41度，東京也動輒37度，可以說是災難程度酷暑。躲到價廉物美的飯店避難，是我跟許多朋友常用的手段，比起開冷氣吹風扇，吃冰或進暗黑的水族館等接觸有涼感事物，都有相當清爽效果，尤其許多日本傳統追求涼感的方式，讓人覺得優雅又能消暑！

日本近年最受外國觀光客歡迎的涼感道具，就是各種玻璃製品。日本是18世紀經由荷蘭學會製作玻璃，從江戶時代起就有玻璃製的風鈴，否則日本只有2000年前從中國學來占卜吉凶及避邪的青銅風鐸。同樣會發出鈴聲，風鐸多少有威嚇感，玻璃風鈴則很輕柔悅耳，會隨風響起清脆聲音，感受到風吹的感覺，真的是帶來無限涼感的夏之音！

日本全國各地風鈴各有不同，至少有800多種，現在許多寺社都有風鈴祭，除了聽覺帶來涼意外，也可以寫短冊許願，夏日穿著寬鬆浴衣去聆聽清爽宜人風鈴的自然演奏，是一大享受。其他如流水聲、風浪聲、瀑布落水聲等也能產生涼感，或日本庭園利用滴水與埋在地中的瓶甕共鳴的水琴聲等等，但都不如風鈴輕便易得。

熱天裡大家用各種方法來降低體感溫度，吃冰或各種冷食如冷麵、冰鎮西瓜、黃瓜來從體內降溫，或穿涼快衣物、吹冷氣等來鎮壓熱氣，但日本人更愛用感受涼感、冰冷感來度過酷暑，如用玻璃杯盤、竹簾、藤椅、草蓆等天然材質來遮蔽暑熱，用透明、白色、水色或綠色演出涼意，或用水乃至香氣如薄荷、尤加利樹等，都有降低體感溫度效果！

我第一次去京都最感動的就是許多料亭旅館一早起就不斷在門前潑水，稱為打水，除了潔淨入口處外，水氣蒸發，降溫雖有限，但多少帶走周遭熱氣；原本通往茶室的庭園稱為露地，在露地打水是茶道做法，京都人泛用到日常生活裡，有些受過日本教育的台灣家庭也有打水習慣，我小時上學途中走過這樣家門口格外舒爽清涼。在京都重逢時，突然喚起幾十年前的記憶與涼感，現在想起來就覺得有冰冷感。涼感原來是能保存的，或許是極致的心靜自然涼吧！

