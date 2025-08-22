自由電子報
晴時多雲

根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】找零 得到溫暖

2025/08/22 05:30

找零 得到溫暖找零 得到溫暖

文／凱文

我家巷口的自助餐店，炒竹筍非常好吃，一年四季都有，像是不會缺席的季節味道。

我總是點4樣青菜，一口氣湊成剛好50元。炒竹筍、青江菜、紅蘿蔔絲、空心菜，簡單卻讓人安心的搭配。最近，店內牆上貼了張公告：低消60元。

那天我沒多想，照舊夾了4樣，端著餐盤，遞上百元紙鈔，老闆娘說：「60。」抬頭看了我一眼，然後找了我50塊。

那一瞬間，我秒懂。她記得我，記得我總是只點4樣菜的人。

沒有特別招呼、沒有多餘寒暄，她用50元的找零，說了一句只有我聽得懂的話：「你這個人，我記得你喔。」這種微妙的體貼，電商平台學不來。你不會在購物車裡找到這種感情，也不會在結帳頁看到這樣一句話。

這種記憶，是溫暖的、是柔軟的，帶著人間煙火的溫度。

