【家庭plus．日常幸福微光】盛夏 靜美日常

莎莎醬是一道聚會最受歡迎的人氣點心。

文、圖／Julia

莎莎醬搭配洋芋片。

台灣是一座美麗豐盛的水果島嶼，四季皆有其代表性的水果，價格親民、品質優良，是許多來台旅遊者最想一嘗芳美的心願單。

迷迭香鳳梨果醬。

你最喜歡的夏季水果是什麼呢？雖然農業技術愈來愈進化，許多水果已是四季皆有，但每年入夏只要看到初上市的芒果與荔枝，嘴裡就立刻分泌著唾液，恨不得大快朵頤一番。

加入迷迭香和奇亞籽，果醬更有層次。

芒果與荔枝雖各有燥熱上火的特性，但它們甜美多汁的風味，實在令我無法抵抗，也總覺得無論是蔬果藥草，會在哪個季節盛產，自有造物主的美意，一定都含有幫助身心的天然營養素。人們依自身體質與物產屬性，均衡攝取、不過度食用，應該才是正確的飲食之道。

盛夏 靜美日常

〈水果入菜1〉芒果莎莎醬 一口接一口

入手的第一顆芒果，我總喜歡站在水槽邊，緩緩剝除外皮，瞬間果香四溢、果汁滴落，一手扶著芒果、一手持刀劃出一片片芒果片，最後佇立槽邊，雙手輕旋將殘餘的芒果肉啃完，意猶未盡地丟掉果核，再端著剛切好的芒果片，宛如儀式般，不滑手機不看電視，一心一意專注品嘗，不負季節開端的芒果美味。

莎莎醬是墨西哥的經典醬料，材料有番茄、洋蔥、辣椒、檸檬汁等。忘了何時，社交平台上開始出現各式各樣的莎莎醬，跟風做著、嘗著，也愛上這道芒果莎莎醬。

芒果莎莎醬

材料：芒果一顆、辣椒一條、檸檬半顆、些許糖、鹽、現磨黑胡椒粉、香菜（或綠薄荷、九層塔）

做法：

芒果切丁，辣椒與香菜切末，加入調味料及檸檬汁，拌勻靜置半小時後品嘗。

食材視個人喜好，也可加入少許洋蔥，增添風味。這次我試著加入較硬的切丁鳳梨心，一軟一硬的口感，讓整體風味變得立體有層次，非常好吃。

莎莎醬一般搭配原味洋芋片品嘗，也可選無調味的健康蘇打餅。這是一道聚會最受歡迎的人氣點心。

〈水果入菜2〉迷迭香鳳梨果醬 芳香濃郁

鳳梨是台灣具代表性的水果之一，品種多款各有特色。因家人不太愛吃，所以我會一部分鮮食，其餘的就拿來煮果醬，無論調製飲品或做甜點佐料，都方便又美味。

分享這款我的私房迷迭香鳳梨果醬，尾韻散發著迷迭香獨特迷人的香氣。奇亞籽富含水溶性纖維，煮過後會膨脹產生膠質，增加果醬的濃稠度。或者也可以用一顆小蘋果取代奇亞籽，蘋果含膠質，請選用有機種植，連皮加入，果醬更芳香濃郁。

迷迭香鳳梨果醬

材料：鳳梨700g、砂糖300～350g、檸檬汁半顆、迷迭香10公分3～4支、奇亞籽1大匙

做法：

1.鳳梨切細丁與砂糖拌勻，靜置半小時，讓糖融化。

2.煮滾後轉中小火，不時攪拌約20分鐘。

3.加入迷迭香、奇亞籽及檸檬汁，攪拌約10分鐘，待汁液轉為濃稠，即可熄火。裝入高溫消毒後的玻璃瓶裡，倒扣放涼呈真空狀態。

〈斷捨離後〉心靜 就清明

盛夏的高溫多濕，突如其來的大雨，有時難免令人感到心浮氣躁。前陣子的某個午後，我正陷入這般情境。打開儲物櫃，發現裡面好多用不到的物品，開始清整，該丟掉、回收的，先謝謝它們曾有的貢獻。

擦拭灰塵並重新排列，約莫一個小時，櫥櫃騰出近半空間且乾淨明亮，心裡突現一股清爽舒坦，好似內心有個空間也同步被梳理著。

整理完畢，以迷迭香鳳梨果醬調了杯飲品，邊望著前院植物、邊緩緩喝下，感覺內心稍被梳理過後，似乎有些情緒需要流動，拿起筆記本，久違地開始自由書寫，讓情緒如河水般在紙上奔騰，漸漸地速度慢了下來。內在猶如雨後般，聞到空氣裡一股揉合泥土與青草的清新芳香，光映照入心房。

四季有不同節律，春耕、夏耘、秋收、冬藏，而人體小宇宙亦如此循環。當我們努力耕耘物質目標，也需要同步在心田耕耘。心，穩定清明，便不容易被外境的晃動所干擾。

