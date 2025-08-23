【藝週末．藝週推薦音樂會】台灣古典樂壇新篇章─曾宇謙×梵志登，黃金組合首度合體

當國際指揮大師遇上柴可夫斯基大賽首獎得主，兩段傳奇軌跡將於9月在台北國家音樂廳交會。

文／林庭誼 圖／牛耳藝術

對曾宇謙而言，此次演出是與布拉姆斯小提琴協奏曲睽違5年的重逢。

走過柴可夫斯基國際音樂大賽最高獎的洗禮，曾宇謙站上了許多年輕小提琴家夢寐以求的舞台。這些年來，他與多個國際頂尖樂團合演如韋瓦第《四季》等，廣受大眾喜愛的經典曲目，精湛的演奏使他在台灣古典樂壇中，吸引了一群忠實聽眾。外表斯文內斂的他，在舞台上的演奏卻總帶來意想不到的力量與深度，那份對音樂的敏銳與執著，讓人難以移開目光。

出生於阿姆斯特丹的梵志登18歲成荷蘭皇家大會堂管弦樂團最年輕首席，其小提琴傳奇卻在命運轉折時展開新篇章。

走過大賽、歷經10年蛻變的曾宇謙，於今夏完成了生涯最具挑戰的小提琴奏鳴曲系列計畫，透過親自策畫3套曲目並深入探索作曲家的語言與精神，使這場大型計畫廣獲好評；如今，他正式走入協奏曲系列的新篇章。9月18、21日，曾宇謙將首度與指揮大師梵志登強強聯手，並搭檔長榮交響樂團於台北國家音樂廳，共同演出《布拉姆斯小提琴協奏曲》。

梵志登在2018至2024年擔任第26任紐約愛樂樂團音樂總監，兩度率團訪台，展現前瞻音樂視野。

出生於阿姆斯特丹的梵志登，父親是鋼琴家，耳濡目染下，他5歲便開始學習小提琴。15歲時，梵志登贏得奧斯卡．巴克小提琴比賽，得以進入茱莉亞音樂學院深造。

走過大賽的曾宇謙這些年來與多個國際頂尖樂團合作演出，精湛演奏不僅贏得好評，也累積一群忠實聽眾。

「如果你真的想學，就要全心投入。」父親的這句話成為他一生的信念：凡事只要開始，就要對它極度認真。這份從小就根植在心中的理念，也成為他日後在音樂道路上所有成就的基石。

曾宇謙於今夏完成最具挑戰的小提琴奏鳴曲系列，親策3套曲目，深入探索作曲家語言與精神，廣獲好評。

梵志登 從首席小提琴到世界指揮巨擘

曾宇謙始終認為比賽並非決定音樂家發展的唯一因素，關鍵在於未來10年、20年間，能否持續成長，並塑造出屬於自己的聲音。

這份極度認真很快就展現驚人成果──梵志登在18歲時，就成為荷蘭皇家大會堂管弦樂團史上最年輕的首席。原本，他的一生將會是一個耀眼的小提琴傳奇──直到命運轉折的那一刻到來。「打造樂團就像航海，抵達一個港口後，眼前仍有未知的水域等待探索。」當梵志登說出這句話時，很難想像這位在全球樂壇叱咤風雲的指揮大師，他的指揮傳奇竟是從一次「失敗的初登場」開始啟航。

話說當年，他和指揮大師伯恩斯坦來到剛整修完成的柏林愛樂廳演出，伯恩斯坦突然說：「我想聽聽現在音響如何。」並轉身對梵志登說：「你來指揮馬勒《第一號交響曲》的第一樂章吧。」

當時的梵志登從來沒指揮過一個音符，但依舊鼓起勇氣站上指揮台。伯恩斯坦回到舞台上後，給出了一個看似矛盾卻又充滿希望的評價：「剛剛的指揮真的很糟糕。但是，我看到了一些東西，你要不要試試看走指揮這條路？我覺得你可以。」

「我至今都記得那一刻，當我站上指揮台時，感覺自己就置身音樂的核心。」梵志登回憶道。那一刻不僅改變他的人生，更為古典音樂世界孕育了一個未來的指揮巨擘。從小提琴首席的位置到指揮台的中央，這不只是物理位置的轉換，更是音樂視野的全面升級──從演奏單一聲部到統籌整個樂團，從詮釋個人樂句到塑造整體音樂架構。

從紐約到亞洲 用指揮棒掌舵音樂航道

決定踏上指揮之路後，梵志登展開他的音樂航海之旅。40多年來，他的足跡遍及全球最具份量的舞台：維也納愛樂、柏林愛樂、紐約愛樂、芝加哥交響、洛杉磯愛樂與倫敦交響等世界級樂團。他以驚人的紀律與動能，讓荷蘭、比利時、美國與亞洲的多個樂團脫胎換骨。《華爾街日報》讚譽他：「豐富了樂團的音色，為熟悉的曲目注入新鮮、引人注目的活力。」《紐約時報》更稱讚他：「權威十足，能讓音樂家發揮極致潛能。」

特別值得一提的是，他重振達拉斯交響樂團的經歷，以及擔任紐約愛樂音樂總監期間的卓越表現。在紐約愛樂這個世界最頂尖的音樂殿堂，梵志登不僅延續樂團的輝煌傳統，更帶領樂團首演超過40首當代作品，也二度帶領紐約愛樂來台，積極推動新音樂創作，展現他對音樂未來發展的前瞻視野。

今年64歲的梵志登，是當今國際舞台上最活躍的指揮之一。除了擔任長榮交響樂團的駐團藝術家，他同時也是首爾愛樂音樂總監，並將於明年9月接任法國廣播愛樂音樂總監。全年行程緊湊密集、幾乎沒有空檔。來台之前，他才剛結束芝加哥交響樂團的歐洲巡演，在5座城市完成8場音樂會，其中2場更是阿姆斯特丹舉辦的第3屆馬勒音樂節的焦點節目。

如此忙碌的行程之中，為何選擇將台灣納入他的音樂版圖？或許可以從他的一句話找到答案：「我喜歡打造樂團，引領他們從充滿潛力走向真正有影響力。」在他眼中，台灣正處於古典樂發展的重要轉捩點，而他希望為這片沃土注入國際的視野與能量。

台灣古典音樂發聲的理念與突破

梵志登對台灣古典樂壇的貢獻，絕不僅止於提升一個樂團的演奏水準。他曾直言：「如果不創造新的音樂，再經典的舊音樂也會死掉。」這句話透露出他對音樂創新的深刻理解，也預示他在台灣的更大企圖心。

未來，他更期盼與台灣年輕作曲家展開合作，為本地樂壇注入創造力與生命力。展現出他對台灣音樂潛力的真誠認可；在他看來，台灣不應該只是西方古典音樂的消費者，更應該成為音樂創作的參與者與貢獻者。

此次與曾宇謙的合作，更加印證他想替台灣古典音樂發聲的理念。選擇與台灣最具代表性的小提琴家合作，而非僅僅邀請西方音樂家，這個決定本身就具有深刻的象徵意義：他要讓世界看見台灣音樂家的實力，讓台灣的聲音在國際舞台上被聽見。

曾宇謙 從仰望到並肩，第2個黃金10年

「我在美國那段時間，正好梵志登大師是紐約愛樂音樂總監，他對細節的敏感度、對整體結構的掌握力以及在排練中帶出的能量，讓我非常佩服。」曾宇謙說這句話時，語氣裡藏不住即將與大師合作的喜悅。

音樂人生的奇妙之處，大概就在於那些曾仰望的身影，終有一天會成為並肩演出的伙伴，而這次的合作，堪稱是曾宇謙歷經10年淬煉後，所得到的最好回應。

2015年，曾宇謙在柴可夫斯基國際音樂大賽上奪下最高獎，讓世界記住來自台灣的名字。然而成績只是開始，他說：「比賽不是決定音樂家發展的唯一因素。關鍵在未來10年、20年，是否能持續成長，建立出自己的聲音。」

10年過去，曾宇謙準備迎向第2個黃金10年。「我該如何透過音樂，讓大家知道我現在的聲音？」這一路，他透過錄音、巡演、室內樂與奏鳴曲不斷自問，從技巧走向本質、從年輕天才蛻變為能靜靜說話的成熟音樂家。曾宇謙相信，真正的演奏不是炫技，而是以最真誠的方式與觀眾心靈對話。

懷抱敬畏與忠誠 強強聯手格外動人

這樣的理念，也讓他與梵志登的合作格外動人。兩人來自不同國度與世代，卻走上相似的道路，皆在年少時與音樂結下深刻緣分，也都選擇了艱難卻誠實的路，以紀律與自省兌現對才華的承諾。

「才華值得一種斯巴達式的生活。」梵志登說。他相信，真正有天分的人更需要嚴格要求自己，因為那是責任，不是特權。從5歲學琴、10歲登台、21歲一戰成名，曾宇謙也深知這條路沒有捷徑：「比起成名，更難的是把音樂走成終身志業。」

這份對藝術的敬畏與忠誠，也體現在他們對舞台的態度。曾宇謙說，舞台是他可以誠實做自己的地方；梵志登則說：「當我站在指揮台上，那不是權力，而是一種強大而純粹的能量。」他所追求的，是讓100位音樂家在同一瞬間心跳一致，創造高於個體的聲音。

支撐他們走到今天的，不只是音樂天賦，還有無數日復一日的努力與不放棄的意志。曾宇謙的父親曾辭職陪他赴美練琴；梵志登年輕時遠赴紐約，孤身苦撐3年。他說：「每個人都可以放棄，那很簡單。但如果你不放棄，你會不斷遇到問題，直到人生最後一天。」

當國際指揮巨擘 遇見台灣唯一柴賽得主

音樂無法讓人生變得輕鬆，但會讓人變得堅強。這場合作，是他們對音樂、對自己、對夢想最堅定的承諾。如同《布拉姆斯小提琴協奏曲》，是對技巧與心靈的雙重考驗。

對曾宇謙而言，這次演出是與《布拉姆斯小提琴協奏曲》睽違5年的重逢，更是他近年從奏鳴曲與室內樂中積累的深度理解的總結。「音樂就像一面鏡子，反映出個性、想法、周圍的一切，以及你的內心世界。」他相信，唯有深入探索作曲家其他作品，才能讓詮釋更有溫度與立體感。

梵志登也表示，他將這首曾費盡心力「征服」的作品，視為生命中不斷進化的一部分。這次的黃金組合，是展現雙方對音樂的堅持的極致交鋒。他們不炫技、不妥協，只用最真誠的音樂在經典中注入新生命，讓觀眾看見布拉姆斯從未被演奏出的樣貌，也照見他們各自的音樂哲學。

「舞台是最真實的歸屬。」在他們心中，那是一個能夠毫無保留、傾訴靈魂的地方。當國際指揮大師，遇見柴可夫斯基大賽首獎得主，兩段傳奇軌跡將於9月在台北國家音樂廳交會。

◆指揮大師梵志登、曾宇謙與ESO，將於9月18、21日在台北國家音樂廳登台。

