藝術文化

【藝術文化】 中正紀念堂首辦人權影展 李遠：在此看電影學台語很感動

2025/08/23 05:30

每場電影放映均邀請學者專家導讀及映後分享。（記者凌美雪攝）每場電影放映均邀請學者專家導讀及映後分享。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立中正紀念堂管理處演藝廳重新整修，轉型為常態性播映人權電影場域，昨（22）日推出首檔活動「台灣台語人權電影放映：相招來去看電影．學台語」，文化部長李遠出席記者會時表示，45年前這個地方只講一個人的故事，如今重新開張，第1檔就是以台語片說各種台灣歷史，讓他非常感動。

文化部長李遠（中）將演藝廳重新定位為常態性映演的電影院。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（中）將演藝廳重新定位為常態性映演的電影院。（記者凌美雪攝）

演藝廳重新開張，中正紀念堂管理處也迎來新處長，由原文化部紐文中心主任張惠君接任。張惠君表示，重整後的演藝廳導入5G、8K的資源，感謝文化部長李遠將演藝廳重新定位，做為一個常態性映演的電影院，也感謝行政院推動轉型正義會報，督促未來往民主教育園區邁進。

做為台灣新浪潮電影時代一員，李遠細數從導演李行1959年《王哥柳哥遊台灣》開啟台語電影的風潮，曾創下1年有200多部台語電影上映的「台灣有個好萊塢」年代，後來因政府管制，1982年，最後1部歌仔戲台語電影上映；儘管如此，新浪潮電影時代來臨後，眾多導演如萬仁、侯孝賢、王童等在政府強力管制下，仍奮力地將電影融入母語。1996年，萬仁導演的《超級大國民》更是直接觸碰白色恐怖議題，直到2020年後，關於白色恐怖、二二八事件等，成為越來越多導演探討的題材。

此次台語電影的選片，年代涵蓋1959到2025年間，包括15部劇情片、2部紀錄片及1部動畫片，共18部經典之作。昨天開幕片即選映萬仁的《超級大國民》；之後還有王童台灣近代三部曲中的《稻草人》及《無言的山丘》、導演林正盛獲東京國際電影節青年導演競賽銀櫻花獎作品《春花夢露》、漫畫家葉宏甲作品改編為動畫《諸葛四郎大戰魔鬼黨》、國家文藝獎得主紀錄片導演柯金源作品《神殿》等，自即日起至10月31日，共放映34場；還將加碼放映《流麻溝十五號》、《獵人兄弟》等4部華語人權電影和3部短片。詳情可上網（https://reurl.cc/0WZ7v9）。

