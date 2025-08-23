自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】傳藝金曲獎今晚登場 4大節目展現跨世代能量

2025/08/23 05:30

劉福助（左2）將與台灣特技團合作，於傳藝金曲獎典禮開場演出。 （記者董柏廷攝）劉福助（左2）將與台灣特技團合作，於傳藝金曲獎典禮開場演出。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳藝中心主辦的第36屆傳藝金曲獎，將於今晚在台灣戲曲中心大表演廳舉行，典禮由許效舜與楊小黎共同主持，紅毯「傳藝大道」則由柯大堡與孫凱琳搭檔，帶領觀眾率先感受盛會氛圍。

今年主題「代」，除了頒獎典禮，總導演郎祖筠規畫4大表演節目，聚焦跨世代藝術能量。昨日完成最後彩排，郎祖筠受訪時表示，此次演出就像一場家族聚會，長輩帶來智慧與底蘊，年輕世代則注入創意與活力，希望觀眾能感受到文化的溫度。

開場節目〈大樹下〉由劉福助以「講古阿公」形象登場，以勸世歌與說古方式帶領觀眾重返昔日時光。並將與歌手賴銘偉、幻術大仙、台灣特技團、戲曲學院歌仔戲系、復興京劇團及廣澤宮官將首同台演出，結合民謠、魔術、特技與京劇，將廟會氛圍搬上舞台。

第2段〈你不會唱我的歌，但還是可以一起唱〉由羅惠真、米莎、顏雅娟及阿布絲．塔娜比瑪共同演出，將歌劇、京劇、原住民古調與客家山歌融合。第3段〈偶中有你．你中亦有偶〉則由真快樂掌中劇團、錦飛鳳傀儡戲劇團與Hana Chen STUDIO攜手呈現。傳統偶戲結合現代舞台技術，木偶與真人同場互動，光影交錯間展現虛實融合的效果，體現傳統藝術的新世代表達。

壓軸〈代代–放心交給我〉將由台灣特技團與Hana Chen STUDIO演出，呈現舞台幕前幕後的工作過程，讓觀眾看見每位參與者的角色，串聯世代傳承的意義。此外，本屆並首推官方LINE帳號，觀眾可即時掌握得獎名單與典禮最新消息。

