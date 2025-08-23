自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】日重量級大師里中滿智子 盛讚台漫畫功高明故事動人

2025/08/23 05:30

首次出席台灣漫畫展的日本漫畫家協會理事里中滿智子（中）與台灣文化中心主任曾鈐龍（左起）、漫畫家阮光民、重花和左萱在會場中合影。（記者林翠儀攝）首次出席台灣漫畫展的日本漫畫家協會理事里中滿智子（中）與台灣文化中心主任曾鈐龍（左起）、漫畫家阮光民、重花和左萱在會場中合影。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕文化部駐日台灣文化中心主辦的年度展覽「多元台灣文化漫畫展」昨日在東京揭幕。日本漫畫家協會理事長里中滿智子在致辭中盛讚台灣的作品，不但畫功自然高明，包括故事、角色表情及每句對白，都讓人感動，她說，真心希望有更多日本讀者能接觸、閱讀台灣漫畫。

里中是日本少女漫畫大師，除擔任日本漫畫家協會理事長，還長年擔任「日本國際漫畫賞」評審長，台漫作家近年成為該獎項常勝軍，里中透過評審對台灣漫畫有相當程度認識，此次漫畫展特邀里中出席，她二話不說爽快答應，這也是她首次出席台灣舉辦的漫畫展。手塚製作公司社長松谷孝征昨也應邀出席，顯示日本對台灣漫畫的重視。

此次漫畫展以「性別、族群、人權」為核心，精選21部台灣漫畫，涵蓋BL、GL、民主化運動、言論自由，以及原住民族與新移民等議題。台灣漫畫家阮光民、左萱與重花等3人，特別來到東京與日本讀者交流。駐日代表處公使周學佑、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也到場致辭。

周學佑表示，希望透過這次展覽讓更多日本朋友看見台灣漫畫的創意與深度，並感受台灣對多元價值的尊重與珍視。谷崎表示，展覽用「Colorful」來詮釋是「多樣性」（Diversity），讓他有點不解，但看過展覽後心服口服。

負責這次展覽主視覺設計的左萱，以台灣彩色磁磚、花窗建築和描繪客家花布的燈籠，勾勒出台灣亞熱帶的多樣色彩與人情味。曾獲日本角川全球條漫創作大賽－繁體中文「金賞」獎的重花，今日下午將在淳久堂書店池袋本店，與日本知名BL漫畫家紗久樂SAWA，暢談BL漫畫的創作點滴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應