【藝術文化】日重量級大師里中滿智子 盛讚台漫畫功高明故事動人

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕文化部駐日台灣文化中心主辦的年度展覽「多元台灣文化漫畫展」昨日在東京揭幕。日本漫畫家協會理事長里中滿智子在致辭中盛讚台灣的作品，不但畫功自然高明，包括故事、角色表情及每句對白，都讓人感動，她說，真心希望有更多日本讀者能接觸、閱讀台灣漫畫。

里中是日本少女漫畫大師，除擔任日本漫畫家協會理事長，還長年擔任「日本國際漫畫賞」評審長，台漫作家近年成為該獎項常勝軍，里中透過評審對台灣漫畫有相當程度認識，此次漫畫展特邀里中出席，她二話不說爽快答應，這也是她首次出席台灣舉辦的漫畫展。手塚製作公司社長松谷孝征昨也應邀出席，顯示日本對台灣漫畫的重視。

此次漫畫展以「性別、族群、人權」為核心，精選21部台灣漫畫，涵蓋BL、GL、民主化運動、言論自由，以及原住民族與新移民等議題。台灣漫畫家阮光民、左萱與重花等3人，特別來到東京與日本讀者交流。駐日代表處公使周學佑、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也到場致辭。

周學佑表示，希望透過這次展覽讓更多日本朋友看見台灣漫畫的創意與深度，並感受台灣對多元價值的尊重與珍視。谷崎表示，展覽用「Colorful」來詮釋是「多樣性」（Diversity），讓他有點不解，但看過展覽後心服口服。

負責這次展覽主視覺設計的左萱，以台灣彩色磁磚、花窗建築和描繪客家花布的燈籠，勾勒出台灣亞熱帶的多樣色彩與人情味。曾獲日本角川全球條漫創作大賽－繁體中文「金賞」獎的重花，今日下午將在淳久堂書店池袋本店，與日本知名BL漫畫家紗久樂SAWA，暢談BL漫畫的創作點滴。

