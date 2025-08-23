自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】渭水驛站動搖世代的啟航 展出蔣渭水生命軌跡

2025/08/23 05:30

渭水驛站昨日推出全新展覽「動搖世代的啟航：蔣渭水生命軌跡特展」，再度凝視這位民主啟蒙先驅的一生。 （台北市文化局提供）渭水驛站昨日推出全新展覽「動搖世代的啟航：蔣渭水生命軌跡特展」，再度凝視這位民主啟蒙先驅的一生。 （台北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市文化局所屬「渭水驛站」，推出全新展覽「動搖世代的啟航：蔣渭水生命軌跡特展」，蔣渭水文化基金會透過「生命長河」的視角策展，詳細介紹蔣渭水的生命軌跡；展場另設有「閱讀區」匯集蔣渭水相關著作，以及首度公開多幀珍貴家族照片。

文化局指出，本次展覽共規畫5大展櫃，自蔣渭水的宜蘭求學時光為起點，依序介紹他投身醫界、接受思想啟蒙的經過，並著重展現其秉持「醫民醫國」理念，創立臺灣文化協會等組織，以實際行動推動文化維新與社會改革的歷程。其中，第4展櫃「無私奉獻，一生相隨」特別以溫柔的筆觸，描繪他生命旅途中的兩位重要女性──元配石有與如夫人陳甜對其展現的深情與堅定支持。

展櫃也展出多幀珍貴的家族照片，包括首次曝光的「石有與親友合影」，此照片攝於1942年蔣渭川經營的日光堂書局，畫面中可見蔣家多位女眷；以及石有帶著笑容的獨照、陳甜與孩童時期的4子蔣時英的合影。

展場的「閱讀區」匯集蔣渭水相關著作，包括刊載其文章的《臺灣民報》復刻本、《蔣渭水先生全集》及多部研究著作，民眾皆可現場自由翻閱。

