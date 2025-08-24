【藝術文化】第36屆傳藝金曲獎揭曉 戴君芳、江亭瑩等傑出藝術家獲肯定

傳藝金曲獎最佳音樂設計獎得主陳歆翰（左起）、姬君達與楊汗如以《青姬》掄得。（記者王文麟攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的第36屆傳藝金曲獎，昨（23）日晚間在台灣戲曲中心大表演廳舉行。本屆典禮共頒發21個獎項，充分展現台灣傳統藝術在多元跨界與世代交會下的新風貌。多位傑出藝術家在各自領域獲得傳藝金曲肯定，其中最佳青年演員、最佳演唱、最佳導演與最佳音樂設計等大獎得主相繼揭曉。

「最佳導演獎」由戴君芳以《孟婆客棧：冥星雙飛俠》奪得。（記者王文麟攝）

備受關注的最佳導演獎，由戴君芳以作品《孟婆客棧：冥星雙飛俠》奪得。評審肯定其在多重空間結構中，能編排流暢、層次分明，同時平衡複雜的敘事結構，並透過奇幻風格與情感深度，成功牽引出動人的親情故事。戴君芳在致詞時幽默自嘲：「我個性不適合當導演，因為我沒有掌控慾又很害羞。」但她也坦言，心中那些畫面與情境逼著她站出來執導。戴君芳在後台受訪時透露，這個作品因為講述唐美雲老師與母親的故事，充滿愛與情感，深深打動她。

江亭瑩以《兩生花劫》奪傳藝金曲獎最佳青年演員獎。（記者王文麟攝）

南管藝術家陳嬿朱以專輯《滿空飛》奪下最佳演唱獎。評審讚譽其唱曲技藝精湛，音色古樸率直，行腔細膩婉轉，具有優雅獨特的神情韻味。陳嬿朱在台上表示，在第29屆入圍後，沒想到多年後能再次站上傳藝金曲獎的舞台。她感性指出，這張專輯最大的特色是邀請她教學近9年的學生擔任伴奏，藉由師生合作，讓傳統南管音樂得以繼續傳承。

江亭瑩以作品《兩生花劫》獲本屆最佳青年演員獎。她在致詞時感性表示，劇中主角的人生有翻轉，而她的人生也同樣因為這個角色得到轉變。她也俏皮地感謝劇組同事，並興奮地說：「我得獎了，明天請你們喝飲料！」展現年輕演員的活潑與真誠。

最佳音樂設計獎由姬君達、楊汗如與陳歆翰以《青姬》奪得。評審讚賞其作品融合崑劇、京劇與歌仔戲音樂語彙，展現人物多面向的情感層次。姬君達第3度入圍，首次拿下獎項。他激動表示從事音樂工作20多年，這份肯定對他是莫大的鼓勵。他也特別感謝唐美雲老師的磨練與信任。楊汗如與陳歆翰也分享合作的喜悅，讚揚姬君達的音樂充滿能量。

