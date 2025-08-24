【藝術文化】明華園招牌懸疑大戲貓神 823金門演出

明華園戲劇總團「無敵小生」孫翠鳳（右1）舉手投足充滿魅力，一出場就引來驚叫聲。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕明華園戲劇總團年度懸疑大戲，也是該團今年唯一大型戶外演出的《貓神》，昨天移師睽違11年的金門演出，現場「爆棚」，不斷增加臨時座椅子，還有阿公阿嬤坐輪椅來看戲，現場喝采聲不斷，情緒超High。

明華園戲劇總團懸疑大戲《貓神》在金門登場，雖在戶外演出，現場人氣爆棚。（記者吳正庭攝）

「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」離島第2站，由明華園總團演出《貓神》，昨晚在金門縣金城鎮莒光共融公園登場，還沒到晚間7點開演時間，已有3千人次進場，儘管司儀頻喊「爆桌」，現場仍不斷增加紅板凳給進場觀眾坐，在「五路財神」上場後，隨即由文化部政務次長李靜慧、金門縣副縣長李文良共同敲鑼開場。

《貓神》由明華園總團「無敵小生」孫翠鳳、當家小旦鄭雅升、第一丑角陳勝在領銜，睽違11年的明華園孫翠鳳再度來到金門演出，不僅讓「鳳迷」驚喜，許多阿伯、阿嬤由家人推著輪椅到場，也有不少粉絲從中國廈門、泉州專程循小三通到金門，就是要一睹無敵小生的丰采。

《貓神》是明華園戲劇總團2009年創團80週年推出的首部懸疑題材作品，編導陳勝國汲取胡撇仔戲的精華並融合現代創意元素，重現50年代台灣歌仔戲黃金時期的舞台機關變景及華麗東洋歌舞劇風，曾於2014年受邀為台中國家歌劇院落成啟用的開幕大戲。

《貓神》劇情圍繞中原、契丹間的邊防大城「真定府」所發生的神祕案件，節奏快速，充滿懸疑，加上一旁輔以字幕，在場座無虛席的觀眾更能一秒入戲，跟隨主角抽絲剝繭，找出隱藏在故事背後的真相、人性與真情，現場喝采不斷。

