自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國美館履痕深烙 聚焦席德進早期生命足跡

2025/08/24 05:30

席德進〈綠衣少女〉油彩、畫布、，79.2 x 60.3公分。1955。（國美館提供）席德進〈綠衣少女〉油彩、畫布、，79.2 x 60.3公分。1955。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館主辦、財團法人席德進基金會協辦的「履痕深烙：席德進早期的生命和藝術軌跡，1943-1966」，昨（23）日於國美館開幕，展出席德進早期油畫、水彩等百餘件作品，以及其日記、收藏書籍與物件等，展現其豐富精采的藝術與生命歷程。

國美館表示，1999年獲席德進基金會慨捐約1864件席德進藝術作品珍藏，讓國美館成為國內收藏席德進作品最為豐富的機構，多年來也與基金會一起攜手針對藝術家的創作，以及其所代表的台灣藝術發展史進行研究與發表。席德進於1948年來到台灣，經歷戰後社會巨變與文化交融的複雜時代，不斷在東西方文化與藝術風格間探索自我，展現出獨特而多元的藝術風貌，此次展覽將讓觀眾重新認識席德進早年生活與創作的不同面向，深化對台灣美術發展的理解。

展覽以「履痕深烙」為題，象徵席德進在藝術與人生道路上留下的深刻足跡，聚焦席德進早期的藝術創作與人生歷程，從他在杭州藝專的創作養成說起，至1948年來台後的嘉義時期、台北時期，以及赴美歐遊等階段，涵蓋1943-1966年間風格的多次嘗試及轉變。展出作品包括風景畫、人物畫、抽象畫等，涵蓋鄉土人物、日常民俗生活、街景、建築等題材。

國美館說明，席德進是一位極具個人色彩與生命力的藝術家，他的創作反映出掙扎與自由並存、孤獨與熱情交織的生命狀態，透過此次展覽，希望讓更多人認識這位「寂寞的旅行者」，感受他生命與藝術深刻而動人的篇章。即日起至12月7日於國美館101展覽室展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應