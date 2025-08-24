【藝術文化】國美館履痕深烙 聚焦席德進早期生命足跡

席德進〈綠衣少女〉油彩、畫布、，79.2 x 60.3公分。1955。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館主辦、財團法人席德進基金會協辦的「履痕深烙：席德進早期的生命和藝術軌跡，1943-1966」，昨（23）日於國美館開幕，展出席德進早期油畫、水彩等百餘件作品，以及其日記、收藏書籍與物件等，展現其豐富精采的藝術與生命歷程。

國美館表示，1999年獲席德進基金會慨捐約1864件席德進藝術作品珍藏，讓國美館成為國內收藏席德進作品最為豐富的機構，多年來也與基金會一起攜手針對藝術家的創作，以及其所代表的台灣藝術發展史進行研究與發表。席德進於1948年來到台灣，經歷戰後社會巨變與文化交融的複雜時代，不斷在東西方文化與藝術風格間探索自我，展現出獨特而多元的藝術風貌，此次展覽將讓觀眾重新認識席德進早年生活與創作的不同面向，深化對台灣美術發展的理解。

請繼續往下閱讀...

展覽以「履痕深烙」為題，象徵席德進在藝術與人生道路上留下的深刻足跡，聚焦席德進早期的藝術創作與人生歷程，從他在杭州藝專的創作養成說起，至1948年來台後的嘉義時期、台北時期，以及赴美歐遊等階段，涵蓋1943-1966年間風格的多次嘗試及轉變。展出作品包括風景畫、人物畫、抽象畫等，涵蓋鄉土人物、日常民俗生活、街景、建築等題材。

國美館說明，席德進是一位極具個人色彩與生命力的藝術家，他的創作反映出掙扎與自由並存、孤獨與熱情交織的生命狀態，透過此次展覽，希望讓更多人認識這位「寂寞的旅行者」，感受他生命與藝術深刻而動人的篇章。即日起至12月7日於國美館101展覽室展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法