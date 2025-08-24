自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】太熱情 讓人壞心情

2025/08/24 05:30

圖／rabbit44圖／rabbit44

熱情是好事，但如果熱情到讓人困擾，那可就失了美意……

圖／rabbit44圖／rabbit44

〈原來是直銷〉過多熱情 另有目的

文／宋柏（台北市）

「好久不見，我是你高中同學林某某啊！你還記得嗎？」電話那頭傳來熱情的問候語。

從這天開始，我的這位高中同學三不五時就給我來個訊息或是早安圖問候一下。我生日當天，還收到這位同學親自唱的生日快樂歌，這樣用心的祝福訊息，還真是人生第一次遇到。

沒過幾天，這位同學又來電了，這次是邀約我去參加他公司舉辦的「新品發表會」。到了現場，發現滿場像是著魔一般的來賓、聲音極具感染力的主持人，心想：「這下糟糕！這不是傳說中的『傳直銷大會』嗎？」果不其然，這位高中同學開始解說他公司新產品有多好之類的推銷話術，力邀我加入會員。

我只好開始用無奈的眼神看著這位高中同學，並且用手頭很緊之類的推託之詞敷衍，最後，這位同學才悻悻然地讓我離開會場。而這位同學從那天起，不再與我聯繫。

經過這次的事件之後，讓我體會到「適當的熱情讓人備感溫暖；過多的熱情絕對另有目的」，這句話確實不假啊！

〈學長一頭熱〉傳教洗腦 讓人頭皮發麻

文／魯肉璇（台中市）

我有位大學好友，跟她感情還不錯。認識久了，某天她突然跟我分享自己的宗教信仰，說學校裡也有成立祕密社團，邀請我找時間聽聽一對一的分享會。

某天，我們到了空教室，一位學長正笑咪咪地坐在裡頭。學長侃侃說起自身的故事，剛上大學時，成績一落千丈，後來認識了這個宗教，在師父的引領之下，他又漸漸恢復了自信，於是打起精神努力讀書，之後每次學期成績都是班上第一名。

說完後，學長眼神發光地問我：「妳目前有沒有什麼煩惱？」我傻笑搖頭。學長見我不語，又繼續慫恿：「可能妳臨時想不到，沒關係。要不要找個時間來社團，我們可以一起打坐，一起感恩師父，讓自己充滿光明，相信我，只有好處沒有壞處啦，要不要趁現在寫一下入社申請表？」學長愈講愈起勁，我趕緊跟好友使了眼色，迅速逃離現場。

我相信每個人都有自己的信仰，只要不做非法的事，信仰也沒什麼不好。但如果在傳教方面過度熱情，只會讓被傳教的人頭皮發麻，退避三舍啊！

〈店員愛搭話〉購物推銷 讓人吃不消

文／江佩珊（新北市）

對一個內向的人來說，能安靜不被打擾這愉快的購物時光，是一件非常困難的事，特別是在服飾店時，店員會親切走上前，介紹新產品或詢問有什麼要找的東西，哪怕只是踏進來消磨時間，也不好意思告訴店員根本沒有要買東西。

有時候店員太熱情，買東西時反而有壓力。和家人逛大賣場，經過鍋具區時，多停留幾分鐘，想看看有沒有適合的中式炒菜鍋，沒想到銷售人員直接拿出展示架上的平底鍋，開始向我們介紹鍋子的優點。當下並沒有想買鍋具的意思，家中掛在牆上的平底鍋已經多到擺不下，銷售人員的好意讓人有點困擾。

離開鍋具區，走到掃具區之後，又再度被銷售人員搭話，只因為媽媽好奇布拖把的用法，玩了幾下樣品，讓對方以為是可以推銷的對象，家中也不需要多買幾支新拖把，當時接近月底手頭緊的時期，很難開口說自己只是看看而已。

出外旅遊也很怕過度熱情的店員，買土產時一直被投餵試吃品，會不小心買了一大堆，讓人既幸福又困擾。

〈司機愛聊天〉職涯給建議 當下像面試

文／艾利克（新北市）

我平常搭乘計程車，遇過各式各樣性格的司機。我上車後會想休息，不太想聊天互動，多數司機會觀察乘客狀況，不會主動搭話開啟話題。

但偶爾還是會遇到特別熱情跟健談的司機，一上車便滔滔不絕。出於禮貌，我通常會簡單回應，但若對方過於熱絡，甚至開始打探個人隱私，就讓人有些困擾。

有次遇到一位自稱從科技業退休的司機，稍微詢問我的背景與學經歷後，便以「過來人」的姿態開始給我職涯建議，當下情境變得有點像「面試官」與「求職者」。

我並非完全排斥別人的指教，但這種非主動尋求的建議不易讓人接受。畢竟每個人價值觀、想法與職涯選擇不同，產業間也有巨大差異，並非單憑個人經驗就能一體適用。

雖然他沒有惡意，只是想把經驗分享給後輩，但這種過度的熱情仍讓人感到壓力。後來再遇到類似情況，我便會客氣地說自己想休息，以婉拒這類「熱心建議」。

