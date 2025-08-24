【藝週末．藝週推薦音樂劇】1齣歌劇、2個追夢者─新天鵝堡住著羅恩格林

盛大的結婚場景埋藏悲劇的起點。（©MatthiasJung）

文．圖／記者凌美雪 劇照提供／©Deutschen Oper am Rhein、衛武營

路德威希二世年輕時的英姿。

上帝用一隻手給人寫詩的天賦，又用另一隻手給人音樂的天賦，但很少人能同時擁有兩者。年少就展現音樂才華的華格納，不僅作曲、指揮，還自己寫劇本。他認為，歌劇應該將音樂、文學、戲劇與舞台設計融為一體，提出歌劇做為「整體藝術」的革新理論，以此展現音樂與劇情的高度統一性及連貫性，甚至利用特定旋律暗示劇情中的某些人事物，成為「主導動機」；《羅恩格林》就是在這種理念下，由華格納一手包辦。

路德威希二世在自己城堡裡的鐘乳石洞建成有天鵝船的劇場。

但這位同時對政治懷抱理想的藝術家，前半生懷才不遇、窮困潦倒，好幾次被迫流亡。《羅恩格林》完成那年，他就因為參加德勒斯登革命被通緝，逃亡瑞士，隔年（1850）威瑪的首演，是由李斯特指揮；當時的華格納萬萬沒想到，11年後，巴伐利亞國王路德威希二世在慕尼黑看到《羅恩格林》，竟點燃天鵝之夢，從此改寫兩人的後半生。

從新天鵝堡可遠眺俗稱舊天鵝堡的高地天鵝堡，即路德威希二世長大的地方。

衛武營國家藝術文化中心今年邁入歌劇10年里程碑，決定首次在台呈獻全本華格納歌劇《羅恩格林》，長達4.5小時（含2次中場休息），是截至目前為止，衛武營製作最長的歌劇作品，邀民眾體驗歌劇做為「整體藝術」的極致魅力。

新天鵝堡今年正式列入世界文化遺產。

1813年出生於德國萊比錫的華格納，在30到40歲之間陸續創作《漂泊的荷蘭人》、《唐懷瑟》和《羅恩格林》，成為「浪漫主義歌劇」代表作。尤其《羅恩格林》結合中世紀（約西元10世紀）歷史背景與神話故事，聖杯騎士乘天鵝之舟翩然而至，給予當時歐洲人對天鵝騎士的具體想像。

新天鵝堡隨處可見天鵝意象。

聖杯騎士乘天鵝之舟翩然而至

衛武營版《羅恩格林》把時代背景換成21世紀金融叢林。（©MatthiasJung）

《羅恩格林》歌劇共有3幕，第1幕講述布拉邦的舊公爵逝世前，將自己的一對兒女（高特菲、艾爾莎）託孤給泰拉蒙伯爵，但有一天高特菲突然失蹤，泰拉蒙便向國王指控艾爾莎謀殺了她的兄弟。

《羅恩格林》背後深藏對現實的省思，如人性的慾望、自私與爭奪。（©HansJoergMichel）

國王對於艾爾莎的否認無法決斷，想交給決鬥來定奪，泰拉蒙充滿自信地答應了，艾爾莎則向國王陳述她做了一個夢，告訴她上帝會派遣使者來保護她並替她決鬥。國王的使者向天國呼喚後，果然看見一位騎士乘著天鵝船駛來。騎士戰勝泰拉蒙，還對艾爾莎表示可以跟她結婚，但要求艾爾莎無論何時都不可以問他從何而來，也不能問他的名字和真實身分。

《羅恩格林》看見愛情與背叛、權力與欲望間的人性博弈。（©HansJoergMichel）

沒想到泰拉蒙失敗後，他的妻子認為決鬥不公平，第2幕開始，妻子就說騎士是靠幻術取勝，還在與艾爾莎談話時，故意暗示說：騎士不願曝光身分，一定是有不可告人的祕密。這些話讓艾爾莎有點介意。於是，到了第3幕的新婚之夜，悲劇發生了。

艾爾莎打破「不可問」的禁忌，換來悲劇降臨。（©HansJoergMichel）

結婚進行曲是愛情走向墳墓的預言？

導演企圖在不同的時空，探討自私惡人與正義化身的存在。（©HansJoergMichel）

艾爾莎雖然一心想忠誠於自己對騎士的承諾，終究按捺不住內心的好奇問了武士的名字，小心翼翼的口氣卻如晴天霹靂般沉重，騎士既傷心又遺憾。他邀集布拉邦的貴族到國王面前，一次把自己是聖杯國王之子聖杯騎士羅恩格林的身分說清楚，但這也意味著，聖杯騎士必須隱姓埋名維護正義的使命被打破了，他只能回到天國。

純潔的艾爾莎也面臨人性的考驗。（©MatthiasJung）

羅恩格林離開前對艾爾莎說，如果她能在一年之內守住約定，完全信任他，兩人本來是可以永遠在一起的。然後，天鵝又出現了，後面還是那艘船，只不過這隻天鵝是被泰拉蒙妻子使用巫術變身的高特菲，羅恩格林為他解開巫術後，就由一隻鴿子牽引回到天國；而艾爾莎則因傷心過度死去，兩人有沒有機會在天國相遇呢？

無論什麼時代，有無可能存在救世主？（©HansJoergMichel）

第3幕有一段很重要的音樂，就是開頭的〈婚禮合唱〉，即舉世聞名的〈結婚進行曲〉（與孟德爾頌的版本不同）。由於故事的結局看起來有點悲慘，所以有人認為，這首歌其實不太吉利，也有人打趣：難怪說婚姻是愛情的墳墓。

衛武營版的羅恩格林究竟有沒有天鵝？

絕美詠嘆與絢爛管絃，使〈婚禮合唱〉至今家喻戶曉，但《羅恩格林》童話般的故事，背後深藏對現實的省思，其實在不同的時空，也能引發類似的共鳴。從情人間的互信到家國的安危，從自私的惡人到正義的化身……

衛武營睽違10年再度與德國萊茵歌劇院合作，演出萊茵歌劇院授權的原創製作，在不變動音樂和唱詞的情況下，大膽把時代背景由10世紀搬到冷酷的21世紀金融叢林，導演莎賓娜．哈特曼亨以當代觀點詮釋經典，讓觀眾從自身所處的年代，看見愛情與背叛、權力與欲望間的人性博弈。

古老城堡變成破產銀行，比武對決變成法律文件與財報攻防，貴族變成西裝筆挺的銀行家，羅恩格林則褪去鎧甲，成為挑戰資本體制的救世主。不過，有人好奇，「天鵝」呢？衛武營暫時賣關子，觀賞時仔細找找，說不定會出現在羅恩格林的帽子上？

此次《羅恩格林》採雙卡司製作，提供觀眾多元的觀賞選擇，男主角羅恩格林由文森．沃夫史坦納（9/4、9/6場）、布蘭登．岡奈爾（9/5、9/7場）擔綱；女主角艾爾莎則由席薇亞．漢瓦希（9/4、9/6場）、耿立（9/5、9/7場）輪流演出。其他重要角色，還有托瑪士．托瑪松（9/4、9/6場）、吳翰衛（9/5、9/7場）飾泰拉蒙；海克．維瑟斯（9/4、9/6場）、翁若珮（9/5、9/7場）輪流飾演泰拉蒙之妻歐圖德。

關於《羅恩格林》在音樂上的主題動機，衛武營藝術總監簡文彬舉例，比如高音域弦樂象徵聖潔的聖杯，木管樂器則表示艾爾莎的純真。簡文彬也透露，《羅恩格林》在樂團編制上，除大型管絃樂團外，還有超過百人的合唱團編制，最特別的是在第3幕中還會有12支小號在觀眾席演奏，相信觀眾不僅能聆賞感受聲勢最浩大的製作，也將留下難忘的體驗。

藝術家的國王級狂粉 留下最為人熟悉的世界遺產

相信多數人都對「新天鵝堡」有印象，即便沒去過南德浪漫大道參觀過真正的新天鵝堡，也能從迪士尼樂園常見的城堡想像新天鵝堡的造型。

巧合的是，聯合國教科文組織7月更新的世界文化遺產名錄中，新天鵝堡正式入列，讓巴伐利亞邦長索德（Markus Soeder）開心地說：「我們的童話城堡讓童話成真了！」當初奇想在阿爾卑斯巨岩上興建天鵝城堡的巴伐利亞國王路德威希二世（King Ludwig II）若地下有知，應該也會非常欣慰。

1845年出生於慕尼黑寧芬堡的路德威希二世，其父在年輕時購買一座建於12世紀的城堡廢墟（高地天鵝堡），據中世紀的吟遊詩記載，建造城堡者是戍守天鵝之鄉的騎士們。傳說天鵝騎士的存在一直持續到16世紀，而城堡則在19世紀初的拿破崙戰役裡受到嚴重毀壞，老國王買下後恢復它的昔日光景。路德威希二世的成長歲月幾乎都在此度過，每天凝視著一幅幅描繪中世紀騎士傳說的壁畫，任漫無邊際的幻想穿梭時空。

1861年，16歲的王子第一次欣賞到華格納的《羅恩格林》，大受震撼，彷彿家庭教師在家中壁畫前講述的天鵝騎士傳說，生動地搬到眼前，新天鵝堡的築夢狂想也於此點燃！

王子成為國王後，新天鵝堡在他24歲時開始動工。影響國王構思城堡輪廓與細部裝置的每個動念，幾乎都來自中世紀騎士故事所描述的時空背景，但最常把這些故事具象化的卻是歌劇院的舞台上，因此城堡實際的建築師洋克，也是宮廷劇場的舞台設計師。一座彷如歌劇背景的新天鵝堡，就以比中世紀之夢更夢幻的意象逐步成形。

除了大興土木構築夢想，路德威希二世於1864到1886年執政期間，對華格納可說是無條件支持，不僅為他清償債務，還提供他製作歌劇的資金，更資助他成立拜羅伊特節日劇院，至今仍是全世界古典樂迷的聖殿。要說路德威希二世是華格納一生最重要的貴人，一點也不為過。

