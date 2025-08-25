自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台絃攜手天狼星口琴樂團及跨界小提琴家李齊 9月登台共演

2025/08/25 05:30

天狼星口琴樂團享譽國際。（台絃提供）天狼星口琴樂團享譽國際。（台絃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣絃樂團為讓台灣民眾更認識來自這片土地的音樂家，自2022年開創「台灣音樂家系列」，並規畫邀請台灣各樂器的好手一起演出。今年邀請的音樂家很特別，包括享譽國際的天狼星口琴樂團，以及跨界小提琴家李齊。

跨界小提琴明星李齊將首次挑戰「一邊指揮、一邊演奏」。（台絃提供）跨界小提琴明星李齊將首次挑戰「一邊指揮、一邊演奏」。（台絃提供）

這是台絃首次與口琴樂團合作，台絃首席譚正表示，雖然古典音樂看似擁有較長的歷史，許多演出形式、編曲手法前人可能曾嘗試過，但「我們永遠找得到沒做過的事情」；音樂會中，將演出天狼星口琴樂團委託台灣口琴音樂家李讓所創作的《銀河之詩》，天狼星團長陳彥銘指出，團隊曾於去年演出過純口琴版本，但這首曲子在委創之初，便是以「與台絃共演」構想的，作品中想呈現的史詩風格，搭配上絃樂團才能完整。

台灣絃樂團創「台灣音樂家系列」傳承古典音樂。（台絃提供）台灣絃樂團創「台灣音樂家系列」傳承古典音樂。（台絃提供）

此外，台絃也將與李齊合作演出拉羅的《西班牙交響曲》（給小提琴獨奏與絃樂團版本）。台絃表示，同時身兼演員、模特兒的李齊，將首次挑戰「一邊指揮、一邊演奏」。譚正說，「李齊是我所知的跨界小提琴家當中，發展數一數二好的。由留學於西班牙的李齊來詮釋這首作品，再適合不過了！」李齊則表示，此曲絃樂團版雖然少了管樂器的氣勢，但相信台絃的編制能做到許多管絃樂團無法實現、且更加細緻的層次。

9月9日晚間在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應