【藝術文化】新北設計中心「永續紙造所」登場 體驗紙材新創力

新北市設計中心全新策劃「永續紙造所」展覽，即日起至明年2月27日於新板藝廊3樓登場。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市設計中心推出「永續紙造所」展覽，透過紙材跨領域應用展現「新北製造」精神，結合創新設計與永續思維，開啟城市工藝的新篇章。即日起至2026年2月27日於新板藝廊三樓登場，展覽免費參觀。

新北市以製造業聚落聞名，印刷與紙品應用產業更具有深厚基礎。新北市設計中心執行長朱惕之在記者會上表示，本次展覽以設計驅動產業轉型，聚焦紙張在日常生活與未來應用中的多樣可能性，期望透過設計語言注入產業新動能，推動城市美學與永續發展。

「永續紙造所」展覽集結20家品牌與業者合作，規畫6大主題展區，涵蓋紙材知識、歷史脈絡、循環設計、跨域應用及數位技術等面向，展示超過30種不同紙材。展品包含以鳳梨纖維、茶葉渣、稻殼製成的環保紙張，以及由回收尿布再生而成的特殊紙料，另有應用於貓抓板的瓦楞紙，或具防火功能的石墨紙，體現紙材的多元用途與設計潛力。

展覽也呈現電子紙的創新應用，突破傳統紙質框架，展示紙材在數位與科技領域的延伸可能，讓觀眾重新認識紙在當代生活中的角色。展場並設有互動體驗區，邀請觀眾親手操作紙材，體驗不同質感與創作趣味，進一步感受紙張媒材的魅力。

除了展覽外，期間將推出系列講座與工作坊，邀請專業設計師與產業代表分享經驗，帶領參與者了解循環設計與永續思維如何融入日常應用。活動也推出「打卡贈禮」方案，觀眾於展場拍照上傳至社群平台並加上指定Hashtag，即可兌換每日限量的「種子紙」紀念品。

新北市設計中心表示，「永續紙造所」不僅是一場展覽，更是一個推動城市產業轉型的行動，期望透過設計引導，讓傳統工業以全新視角回應永續潮流，展現新北市作為「工業之都」持續進化的文化能量。

