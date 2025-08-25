自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．閱讀小說】 鍾文音／寺 － 2之1

2025/08/25 05:30

圖◎Kengyou Shu圖◎Kengyou Shu

◎鍾文音 圖◎Kengyou Shu

霧中山寺遠看只見到尖塔，隱在雲間。

抵達山寺前，在山徑小路見到兩隻瘦犬，狀況好一點的狗兒守著如枯木即將奄奄一息的老犬，情義動人。抵達寺院才發現占地頗廣，風景優美，寮房簡單。知客師帶我走進俗家人住的客房，一整排房間，竟只我一人。

佛學盛世已老，可以想像島嶼最全盛的學佛年代此處曾住滿學生與居士。

雞犬相聞，聲音喧囂如鬧鐘。

入住後見山寺僅長老住持和三位法師，但有六條狗，再加上我，共四師六犬一俗人。狗比出家人還多，知客師父說狗兒都是被人直接丟在寺門，於今狗入寺門容易，人入山門卻難。

三師裡最年輕的師父也都六十幾歲，長老住持也七十好幾，我這大齡女子竟是最年輕的，一如大師姊剃度的寺院，老化已走到無數的無名氣無資源的小僧團，老尼老貓老犬，老江湖老心，老鬼姥老僧，還有我的老愛情。

之前去的寺院雖老，但比丘尼師仍多，而這長老住持寺院卻空寂，像是更適合我這般孤獨者的來到。

本來我們是不該養動物的，但牠們流浪到寺院，又我們每一人都經歷如此多的本生前世，所以這些動物也可能當過我的父母親。我聽知客師父解釋，我點頭，我明白。

以往入宿山林寺院也被野貓叫春喚醒，而在這迷你小小僧團，四周空曠，更顯得聲音被放大。哪裡知道我來正逢犬發春，沒有結紮的犬們集體發春，春色無邊，大齡女子與大齡犬兒，夜夜比誰先入眠，總是我輸了，難入眠，加上大雨不斷，雨打芭蕉，共譜寂寥。

雷聲交加時，一吠全吠，外加鄰近的流浪犬或村犬，簡直是夢外悲夢。

這小小僧團如此愛狗，連大門左右字題：世有不忠之人，未聞不忠之犬。橫批：人不如狗。看得我不禁失笑起來，內心又很認同。我是貓科，但狗會讓我想起愛狗的父親，我很少想起父親，但只要看見朝我舔過來的狗，就會不期然地想起父親，尤其是他過世前兩、三年，因為他在田中央一間小廟當廟公，去叫他回家吃飯或者拿便當去給他的時候，總是見到他的四周環繞著一群流浪狗。最初我總很害怕去找他，因為狗群總是朝我狂吠，有一隻還偷襲了我的小腿。但父親總是笑，沒罵狗也沒安慰我，彷彿他的女兒與狗兒只是他眼中的一道風景。

連續山林大雨，山嵐彌漫，指觸著牆，剝落了歲月的漆。偌大的寮房無人走動，僧人因雨安居，俗人我不能安居，因答應了師父們幫忙照顧狗兒。遇狗兒們的發情期，日夜騷動難安，經常錯把我的大腿當狗腿。

六犬有兩隻老公狗與四隻母犬，公母分開圈養，如僧團分尼師與女尼，四師正好各半。兩隻老公狗名大雄大寶，已老到只剩對食物之欲，但偶爾仍被四犬叫聲喚醒老去的情。

四犬則以四季春夏秋冬命名，是同一胎所生，卻長得完全不同，故被長老取名春夏秋冬四季。剛出生就被丟在寺院外，師父們不忍心，買牛奶餵食後帶四犬去市場，希望有人認養，站了幾天，其中有兩個善心人打算各領一隻回家，無奈一隻被抱起時，整個籃子的其他犬兒尖鳴不已。

師父們見狀，感歎地說唉，算了，牠們不願意被拆散。

我入住之後，被給予的職事是協助師父們餵食狗兒與清掃狗舍，連狗大便都要清掃，聞著臭氣，心裡正要犯嘀咕時，抬頭見到貼了字：欲做諸佛龍象，先為眾生牛馬。先做牛做馬，然我心最初被馴服的不是因為文字，而是我聞到母親的氣味，臥床母親的屎尿味飄來，過去被晃動，離開過去的位置朝我奔來。

幾日後我發現小春開始不吃不喝，我跟知客師父說小春應是生病了。

他來狗舍看了看，點點頭說拜託我能否開車載他和小春去山下獸醫院，我點頭，開著我的車，一路上小春發情的樣子可憐兮兮，又疼痛異常。

我抱小春到獸醫師的醫療鋼板上，獸醫師問結紮了沒？師父說沒有，想說合乎自然比較好。獸醫師哼了一聲，很不以為然，我見到他還特意抬頭盯住師父一眼，帶點挑戰叩問性質的眼神。我從他的眼神似乎讀到獸醫師有如在挑戰出家人說的自然是什麼？如在叩問出家也合乎自然嗎？

獸醫師戴上手套摸進小春之後憂心說，應該是子宮發炎了，需要做檢查。檢查之後，小春的子宮蓄膿腫大，且其餘指數都非常危險。我看見知客師的臉都低低的，眼淚快掉下來。

小春留置一晚，隔日手術摘除整個子宮，獸醫師拍來的照片很驚人，瘦小的小春，子宮蓄膿腫大竟幾乎占滿整個身體，再慢一步就沒救了。由於寺院剛好在忙著小型超渡法會，人手不足，於是後來由我一人來接術後的小春回去，同時來的路上還載了小冬，獸醫師交代每一隻都應該結紮，即使牠們不會接觸其他的公狗，但發情卻沒有交配的母狗很容易得子宮疾病，非常危險。

我後來才知道動物手術更困難，因為人躺下去是平的，劃開人體很容易看見器官，但狗相反，狗躺下就像人以側面躺下，器官埋得深，不易看見。

小春摘除子宮後似乎變溫和了，看見小冬來，眼神有點是輪到妳啦。

小冬歪頭歪腦地看著小春，模樣呆趣，還以為來探親郊遊。小冬驗血檢查後沒問題，安排隔日手術。再隔幾日再換帶小夏來，接小冬回去。然後再隔些日，再換帶小秋來，接小夏回去，最後再來接小秋回去。此生沒帶狗結紮過，一結就四隻，來來回回，也就過了快一個月。

一個人載著小秋，在山下市區轉著，最後我停在一家寵物店，買了些狗罐頭回去給牠們當補品。

打開易開罐罐頭，為了把肉屑刮乾淨，一個大意瞬間被鐵罐的圈口將食指劃出一道傷口，如被刀割，好痛，血噴。立即用衛生紙止住，血染暈開一片。我看著紅色血痕，想起兒時很天真，參加阿姨的婚禮，看見在新娘房坐著的阿姨新娘手套上有個紅印子，我還說阿姨的手指開了一朵小紅花。

戴白色頭紗的阿姨抬頭看著我苦笑說，是指甲流血啦。我聽了仍睜著大眼睛盯著她的白蕾絲手套看，彷彿那手套裡面藏有魔法。

後來長大每回想起那朵小紅花，就會深深覺得那是新嫁娘的忐忑與初血的隱喻。

晚上伏案寫字，食指疼痛，血續流。

我拿出紙筆，試圖用毛筆沾染手指的血抄經，寫著如螞蟻的字，才寫下：一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如……電字才落一撇，血就凝固了。

查了一下資料，才知道出家人刺血抄經，有人刺的是舌根（舌有兩條動脈，用金針一刺，用缽盛血）然後用血寫《華嚴經》，血若凝固就用生薑揉開。往後十年不能吃鹽巴，最後竟然牙齒全掉光。血漬經藏在手臂裡，縫起來。中藥白芍，揉開血瘀。虛空有言，如長老聲音，說必須到達空性證悟，至少身心融合一體，身體已經不受外界干擾，四禪八定者用針刺他他很快樂，這種人才能燃指刺血。

客房沒有房客留下的留言本或蛛絲馬跡，只剩下太久沒人來訪的空寂與潮溼。

這些看起來生活頗清苦的師父們並沒有事先交付我費用，由我先墊，我才發現這狗兒的醫療費用，昂貴到我去提款機分幾次提才能提好全部醫療費用。手術後我買了些狗罐頭給四季犒賞，我發現牠們經常吃寺院齋堂吃剩的，也吃素，都成沒聞過肉包子的狗了。

此地，犬齒無用，子宮也荒廢。

（待續）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應