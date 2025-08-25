自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／整理舊物

2025/08/25 05:30

◎木下諄一◎木下諄一

◎木下諄一

隨著日子一天天過去，內心頗有感觸――在台灣生活確實很久了，尤其是望見家中不知不覺累積的物品時。儲放在腦中的記憶，若是不再需要，便會自然淡去；而實體的物件是不會消失的，縱使忘記了它的存在，還是永遠在那兒。

前些日子回到日本的老家，母親對我說：「你的東西，我都裝箱放在倉庫裡。去看看哪些還要，不要的就丟了吧。」

聽她這麼一說，模模糊糊憶起自己仍有些物件留在老家。不過具體有哪些，想不起來；可以肯定的是，它們應有三十年以上的歷史。

走進倉庫，角落裡堆疊幾個紙箱，箱外都用麥克筆標註著，其中一箱寫著「台灣」。裡面會是什麼呢？我那強烈的好奇心一下子被勾起。

滿懷期待探索著被遺忘的時空膠囊。首先映入眼簾的是早已不再流通的貨幣――印有孫中山人像的十元紙鈔，以及如同美金一元硬幣大小的五元銅板，數量相當多，用塑膠袋裝著。還有台北的公車路線圖，和一些沒用完的車票――那個年代沒有悠遊卡，搭公車時把一張十格的卡式車票遞給車掌小姐，她會俐落地用票剪「喀擦」歪歪地剪下一格。錄音帶也有好幾捲――當時外面賣的錄音帶大致分成兩類：一類是唱片公司製作的正版、一類是夜市裡賣得強強滾的盜版。盜版畢竟是盜版，差不多聽一個月就轉動不了，而正版聽再多次依然OK。如今還能聽嗎？真想試試。可惜我家已經沒有卡式錄音機了。

這些物品從記憶中消退已久，但只要見到它們，那些過往的人事物便會瞬間甦醒。這箱大大小小的物品之中，夾著一張照片――幾位年輕男女並肩站立。那是我在台北某大學推廣中心教日文時，與學生們的合照。

拍攝地點是在陽明山或金山，已記不清，總之是那一帶；大伙兒相約來趟一日遊，當做是學期課程結束的畢業旅行――七、八個社會人士在涼亭玩起「大風吹」，又跑又笑，好不熱鬧。連現在的小學生都不玩的遊戲，當時的大人們以全副精神投入，真的非常開心。

驚訝的是，三十年過去了，那些學生我竟然還有印象――名字不用說，連當時他們從事的行業、甚至是每個人的成績，全記得一清二楚。不知大家現在過得如何？街上偶然錯身而過，也許認不出；但若是以三十年前照片上的模樣出現，我絕對不會遺漏。照片擁有凍結瞬間、跨越時光的力量。

本以為整理舊物只需一個小時綽綽有餘，結果花上半天。不要的東西一個都沒有。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

