【自由副刊．愛讀書】 《不小心就喜歡上了！》

《不小心就喜歡上了！》 三浦紫苑著，王華懋譯，新經典文化出版

這本封面亮麗的散文集主要分美（與昆蟲）、日常、旅行、讀物等主題。仔細回想小時候要寫週記，平凡無奇的日子到底該寫什麼……要不流水帳，要不無言以對，這時看看三浦紫苑（Miura Shion，1976-）善於自娛娛人的搞笑文風，把擾人瑣事化為趣談，這淬鍊工夫可不容易，非常值得肅然起敬的程度！只是嚴肅不了三秒就會被逗笑！（尤其補記的部分，更多神來一筆的吐槽）其一如三浦和珠寶店櫃姐真心卻不逢迎的對話中，一來一往都接得巧妙，每句話彷彿就該那麼講、出現在上一句之後，雙方都獲得美好消費體驗，只能說櫃姐行銷手段高明……除去高超幽默感，其遊記分享日本不同城市的在地傳統文化、怪人趣事，像是能登暴祭、山形芋煮、沒在聽人說話卻賓主盡歡的旅館老闆，讓我們這群外國讀者喜獲大量關於非熱門觀光城市的冷知識，可真是小眾旅客的福音！溽暑難免心煩，此閃亮亮之作如玻璃鑽石，將夏季陽光折射出彩虹色，心神逐漸被安定。一天又快樂地過去了，感謝三浦的努力！（八分之八）

