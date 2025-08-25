自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】有氧課 舞出好友誼

2025/08/25 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／撒比娜

我們終其一生會有因著血緣、求學、婚嫁與工作關係建立人際團體，但也會有與他人因共同熱中事物而建立如親的友善團體。

我很喜歡每週一起熱舞揮汗的姐妹團。一開始只是為了想要規律運動，報名靠近住家附近開設的有氧舞蹈課程，除了運動目的，並無其他的期待，也從未預想是認識朋友的地方。畢竟生活中因為工作、家庭、親戚衍生的人際關係已十分繁複，且時有負擔，因此對於其他不相干的團體，並不希望有過多的互動連結。但是在這個蹦蹦跳跳的舞蹈教室，卻形成了在城市生活中的一個友情天地。

這個星期，一起上有氧舞蹈的玉梅姐在學員群組貼文，說她剛從埃及自助旅行回台灣，有帶埃及的莎草紙紀念品要給大家，要讓眾家姊妹們重溫兒時《尼羅河女兒》的少女情懷。與家人參加北海道團旅的秀珍，則帶來象徵北國雪季的白色巧克力分給大家。每一堂課除了手足舞蹈的揮汗外，還有學員們的生活分享，常見旅遊紀念品，或是親戚朋友致贈的美味小物，在休息時刻更是許多日常心事分享的時刻。沒有約法三章，但是大家卻都不約而同地想要謹守隱私的界線，除非對方願意提及，不然絕對不會問到讓人退避三舍的問題，例如：妳結婚了嗎？ 妳小孩多大了？妳是做什麼的……我常猜想，是不是喜歡運動的人都很上道，都有好的品格呢？所以不會讓人覺得困窘或錯愕。

新舊學員共處一室也沒有違和感，即使認識一段時間熟識了，也不會打探對方從哪裡來、她的生活中正在發生什麼重大的事件。有一次在早晨上班的捷運上遇到一起上課近兩年的宜佩，兩人只是互道早安，也都不問對方要去哪裡、在哪裡上班？似乎都想維持單純無礙的學員關係。也許大家都相互守護彼此的界線，而讓人覺得安心，才願意釋出更多的自己。

我們後來知道原來秀麗無法準時上課，是因為要接送剛上學的小孩；玉梅姐則是因為喪父，要回中部老家短暫陪伴年邁的母親，所以要停課一個月；還是大學生的筱玲覺得無法負擔生活費了，所以想先去打工存錢再回來上課。而常常帶來榴槤糖的珠珠姐則是常往泰國觀光的退休老師；還有家住五樓頂樓並與先生開搬家公司的宜佩，是我們當中體力最好，也是最熱情友善的一位，即使搬運工作勞苦費力，也從不缺席，更自願擔任班長，協助老師及學員上課的聯繫溝通，始終維持高強度的正能量。

在每週一次的熱舞課，我們釋放著各自的生活壓力，享受快節拍的律動，同時也看見其他夥伴的生活圖像，才發現每天庸庸碌碌、忙進忙出，卻對生活在同一座城市的人們一無所知，終日在重複的工作與日常中覺得枯燥煩悶，熟悉的親友圈時而也帶來許多困惱與厭惡。

未料在生活了數十年的城市裡，因一堂有氧舞蹈課，結識了同樣喜歡律動與平衡生活的學員們，因著持續上課的熟識感，形成像是大學裡社團來自不同系所的同學，後來就成為志同道合的一個團體，雖然過去從未認識，但是現在的這群人卻有一份如親如故的情誼，讓人覺得舒服而沒有負擔，正以一種友善的方式給我們每天的城市生活一些些奧援的能量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應