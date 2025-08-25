【家庭plus．生活大補帖】有氧課 舞出好友誼

圖／達志影像

文／撒比娜

我們終其一生會有因著血緣、求學、婚嫁與工作關係建立人際團體，但也會有與他人因共同熱中事物而建立如親的友善團體。

我很喜歡每週一起熱舞揮汗的姐妹團。一開始只是為了想要規律運動，報名靠近住家附近開設的有氧舞蹈課程，除了運動目的，並無其他的期待，也從未預想是認識朋友的地方。畢竟生活中因為工作、家庭、親戚衍生的人際關係已十分繁複，且時有負擔，因此對於其他不相干的團體，並不希望有過多的互動連結。但是在這個蹦蹦跳跳的舞蹈教室，卻形成了在城市生活中的一個友情天地。

這個星期，一起上有氧舞蹈的玉梅姐在學員群組貼文，說她剛從埃及自助旅行回台灣，有帶埃及的莎草紙紀念品要給大家，要讓眾家姊妹們重溫兒時《尼羅河女兒》的少女情懷。與家人參加北海道團旅的秀珍，則帶來象徵北國雪季的白色巧克力分給大家。每一堂課除了手足舞蹈的揮汗外，還有學員們的生活分享，常見旅遊紀念品，或是親戚朋友致贈的美味小物，在休息時刻更是許多日常心事分享的時刻。沒有約法三章，但是大家卻都不約而同地想要謹守隱私的界線，除非對方願意提及，不然絕對不會問到讓人退避三舍的問題，例如：妳結婚了嗎？ 妳小孩多大了？妳是做什麼的……我常猜想，是不是喜歡運動的人都很上道，都有好的品格呢？所以不會讓人覺得困窘或錯愕。

新舊學員共處一室也沒有違和感，即使認識一段時間熟識了，也不會打探對方從哪裡來、她的生活中正在發生什麼重大的事件。有一次在早晨上班的捷運上遇到一起上課近兩年的宜佩，兩人只是互道早安，也都不問對方要去哪裡、在哪裡上班？似乎都想維持單純無礙的學員關係。也許大家都相互守護彼此的界線，而讓人覺得安心，才願意釋出更多的自己。

我們後來知道原來秀麗無法準時上課，是因為要接送剛上學的小孩；玉梅姐則是因為喪父，要回中部老家短暫陪伴年邁的母親，所以要停課一個月；還是大學生的筱玲覺得無法負擔生活費了，所以想先去打工存錢再回來上課。而常常帶來榴槤糖的珠珠姐則是常往泰國觀光的退休老師；還有家住五樓頂樓並與先生開搬家公司的宜佩，是我們當中體力最好，也是最熱情友善的一位，即使搬運工作勞苦費力，也從不缺席，更自願擔任班長，協助老師及學員上課的聯繫溝通，始終維持高強度的正能量。

在每週一次的熱舞課，我們釋放著各自的生活壓力，享受快節拍的律動，同時也看見其他夥伴的生活圖像，才發現每天庸庸碌碌、忙進忙出，卻對生活在同一座城市的人們一無所知，終日在重複的工作與日常中覺得枯燥煩悶，熟悉的親友圈時而也帶來許多困惱與厭惡。

未料在生活了數十年的城市裡，因一堂有氧舞蹈課，結識了同樣喜歡律動與平衡生活的學員們，因著持續上課的熟識感，形成像是大學裡社團來自不同系所的同學，後來就成為志同道合的一個團體，雖然過去從未認識，但是現在的這群人卻有一份如親如故的情誼，讓人覺得舒服而沒有負擔，正以一種友善的方式給我們每天的城市生活一些些奧援的能量。

