藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】訓練自律 就能自我安排

2025/08/25 05:30

訓練自律 就能自我安排

文／小哇

孫侄子非常自律，因為孫媳婦教兒有方，培養他獨立負責的精神，所以孩子懂得自動自發讀書，也因此上小學他從沒上過安親班，他曾自傲說全班只有他沒上安親班，同學都很羨慕他。

孩子上幼稚園大班，孫媳婦毅然辭去工作自己帶孩子，為了讓孩子養成習慣。剛開始她會陪孩子寫完功課，習慣養成後，孫侄子回家會先完成課業，之後，就可以快樂玩耍，讓孫侄學會安排自己的時間。

孫媳婦還訂了課外讀物，孫侄子聽許多故事，還有吸收科學常識。聽故事的影響，他常出口成章，成語也在無形中學習，在生活中常不經意說出許多成語，但對有些成語懵懂未明，用法不當，孫媳婦就會糾正他、告訴他正確用法，有時他也會跑來問我成語意思。

孫侄子因為回家能自動自發寫功課，也會複習功課，升上三年級，功課一直名列前茅。只要將自己份內事完成，他可以在社區騎車兜風，也能快樂打球運動。對比其他在安親班的同學，能靈活運用時間，做自己想做的事，難怪同學都羨慕他。而他也因此明白自律的優點，願意自動自發，當位負責任的人。

