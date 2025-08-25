限制級
【家庭plus】我家的餐桌
圖／游碧珠
共餐人數：兩人
菜色說明：假日中午，孩子跟朋友、同事、同學有約外出，家裡只剩兩個老人家。想了想冰箱還有端午節時多買一些備著還沒吃的粽子，那中午就吃粽子囉！
我喜歡北部粽，有竹葉的香氣，米粒分明，內餡有一朵香菇（我的最愛），還有一塊滷得香香QQ的豬肉，還有蝦米、菜脯提香。
除了粽子，還川燙了一盤A菜，拌蒜末油蔥酥；搭配超市買的韓式泡菜可以幫助解膩助消化，再來就是來一碗苦瓜湯，先把豬肋骨燉過一次，再放入苦瓜、小魚乾一起燉煮，當起鍋時，再放一些薑絲、蔥段調味即可上桌啦！簡單的一個假日兩人午餐，沒有過多的調味、沒有精緻的擺盤，吃的是簡單滿足的味道。（文、圖／游碧珠）
