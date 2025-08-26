【藝術文化】傳藝高雄園區「2025拚台普拉斯」 傳藝經典系列《國姓之鬼》打頭陣

台北海鷗劇場《國姓之鬼》融合歷史深度與當代表現。（林育全攝，傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心高雄園區中山堂將於8月30日至10月19日推出「傳藝經典系列」，共規畫9檔節目、15場演出，內容橫跨歌仔戲、布袋戲、豫劇、京劇等，由傳藝金曲獎得主、國家級劇團與南部在地優秀團隊接力呈現，為傳藝高雄園區下半年重點藝術活動「2025拚台普拉斯」揭開序幕。

真快樂掌中劇團《祟．出示》，透過偶與祟的交疊影像，構築介於人神之間的中介空間。（傳藝中心提供）

傳藝中心副主任王逸群表示，傳藝高雄園區內的台灣歌仔戲中心專注扶植內、外台歌仔戲演出，讓歌仔戲團能在此找到屬於自己的舞台；而以高雄中山堂劇場為核心的專業展演空間，則承接多元傳統戲曲劇種，致力打造為南台灣傳統戲曲的重要基地。

毛斷計畫《文武天香》從小人物視角回應動盪時代下的忠孝節義與情感奉獻。

（蔡耀徵攝，傳藝中心提供）

「2025拚台普拉斯」共有傳藝經典系列、歌仔戲大捙拚以及外台歌仔戲2.0，3大系列將陸續登場，自8月底到11月底，匯聚全台24個優秀表演團隊，於室內劇場與戶外場域，推出29檔節目、43場演出，涵蓋28場售票與15場免費展演。盼具體展現傳藝中心扶植劇團、深耕南台灣藝文場域的實質行動。

率先展開的「傳藝經典系列」，將由台北海鷗劇場的《國姓之鬼》，於8月30、31日進行開幕演出，此作曾獲傳藝金曲最佳導演獎與台新表演藝術獎，故事融合寫實與奇幻，以4個時空層次探索國姓爺鄭成功的身影與精神象徵，並打破線性敘事，形塑「戲中戲中戲」的複層結構，帶領觀眾進入層層疊疊的歷史記憶與當代想像。

其他節目還包括將於9月陸續登場的台灣豫劇團「唱秋」公演，是豫劇皇后王海玲的經典傳承計畫；台灣豫劇團攜手秀琴歌劇團共演的《白水》，體現跨劇種合作與劇團獨特美學的多元展現；蘇家班掌中劇坊《今古風雲傳—白帆智破惡魔巢》，則是以栩栩如生的精緻戲偶與幽默詼諧的角色互動重現掌中戲魅力。

10月首週呈現當代傳奇劇場《傳奇經典。紅娘夜未眠》，以折子戲方式匯聚武生、武旦、淨丑等行當菁英，感受當代身體語言與傳統劇目之間的張力與融合；毛斷計畫獲傳藝金曲「年度最佳作品獎」的《文武天香》，從小人物視角回應動盪時代下的忠孝節義與情感奉獻，以一旦雙生、跨越多種行當的方式呈現角色心理層次，為歌仔戲開啟新敘事路徑。

還有高雄皮影戲劇團《鯽仔魚欲娶某》，融合台灣童謠與婚禮習俗，透過擬人化皮偶演繹生動故事；真快樂掌中劇團獲傳藝金曲「最佳偶戲主演獎」的作品《祟．出示》，透過偶與祟的交疊影像，建構環形包圍的觀看經驗，邀請觀眾走入偶與人、現世與冥界的交界地帶；為系列壓軸演出的錦飛鳳傀儡戲劇團《嘉禮迎春歡樂年》，則以年節為背景，展現傀儡戲的歡樂節奏與百年技藝傳承。

傳藝中心指出，此次加入展演行列的蘇家班掌中劇坊、高雄皮影戲劇團、錦飛鳳傀儡戲劇團，持續致力在地傳統藝術的傳承與創新實踐，都是來自南高屏地區優秀團隊。

