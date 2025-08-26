【藝術文化】芬蘭國寶建築師阿爾瓦．阿爾托 台灣首度大型回顧展登場

展覽中展出阿爾托夫婦1930年代起設計的多款家具作品。（忠泰美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕忠泰美術館推出的芬蘭國寶級建築師阿爾瓦．阿爾托（Alvar Aalto）台灣首度大型回顧展「創造即生活—愛諾、艾莉莎與阿爾瓦．阿爾托」，由忠泰美術館與芬蘭阿爾瓦．阿爾托基金會共同策畫。展覽聚焦阿爾瓦與兩任建築師妻子愛諾（Aino）、艾莉莎（Elissa）的合作關係，展期至2026年1月25日。

展覽中展出為結核病患者打造的療癒建築，帕伊米奧療養院模型。（忠泰美術館提供）

忠泰美術館表示，本展規畫雙展區，主展區位於忠泰美術館，展出超過160件手稿、模型與設計作品，完整呈現阿爾瓦等3人跨越半世紀的創作歷程。10月4日起，NOKE忠泰樂生活Uncanny將設置衛星展區，免費開放參觀，延伸探討家具設計的理念與應用。

阿爾瓦．阿爾托基金會首席策展人蒂莫．里耶科表示，台灣與芬蘭同樣擁有豐富自然環境，讓他對此次展覽格外期待，希望能啟發觀眾對生活與建築的思考。

展覽以「家」為線索，呈現阿爾瓦與兩任妻子在生活與創作中的交織，代表作包括愛諾設計的「芙蘿拉夏日之家」（Villa Flora），展現與自然共生的生活方式；而阿爾瓦與愛諾共同設計的「阿爾托之家」（The Aalto House），則兼具住宅與工作室功能，運用天然材料與大面窗戶連結自然，現已成為博物館對外開放。

此外，位於芬蘭的「帕伊米奧療養院」（Paimio Sanatorium）以病患需求為設計核心，重視光線、聲音與空氣品質，被視為療癒建築的典範；「維堡圖書館」（Viipuri Library）則以57扇天窗營造舒適閱讀環境；「塞伊奈約基文化暨行政中心」（Seinäjoki Cultural and Administrative Center）則由艾莉莎完成，整合教堂、市政廳、圖書館等建築，展現阿爾托的城市設計理念。

