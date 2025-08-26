自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第49屆金鼎獎得獎名單公布 93歲鄭明進獲特別貢獻獎

2025/08/26 05:30

第49屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學、繪本作家鄭明進獲得。（鄭明進、文化部提供）第49屆金鼎獎特別貢獻獎由兒童文學、繪本作家鄭明進獲得。（鄭明進、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第49屆金鼎獎得獎名單昨（25）日公布，93歲兒童文學、繪本作家鄭明進獲得特別貢獻獎。評審團認為，鄭明進深耕兒童圖畫書與美術教育，投注一生心力推動台灣繪本發展，影響深遠，且仍持續以卓越創新精神做出傑出貢獻，是台灣童書創作與推廣的重要典範。

文化部說明，鄭明進1932年出生於台北，從早期開始引進各國繪本，擔任選書及翻譯、顧問的角色；曾參與《小學生畫刊》等叢書編輯出版工作，並陸續編寫、出版傑出圖畫書插畫家系列，至今已出版近50本插圖或圖畫書，其中多部作品被譽為台灣童書經典。

其他詳細得獎名單，可於金鼎獎官網查詢。第49屆金鼎獎頒獎典禮預計於9月舉行。典禮影片將上傳金鼎獎YouTube頻道，並透過廣邀學校、圖書館、書店等相關單位辦理獲選書展以及作家講座等相關推廣活動，可關注金鼎獎粉專。

此外，文化部表示，為深化對圖文創作者的支持，凡114年1月1日以後，以國家語言創作圖書獲金鼎獎（文學圖書獎、兒童及少年圖書獎、圖書插畫獎）、台灣文學金典獎、金繪獎、金漫獎等國家級獎項，或重要國際獎項者，均可申請創作「下一本書」的獎勵金。

