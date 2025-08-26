自由電子報
晴時多雲

藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．鸚鵡所住】 陳淑瑤／狗臉的歲月

2025/08/26 05:30

◎陳淑瑤◎陳淑瑤

◎陳淑瑤

秋天金煌的陽光總讓我想到〈拾穗〉，泥土上長長的人影像一把梯子，遠遠頂著一小顆頭。彼日下午田野想必十分美好，不宜被人介入，我留在村子裡，不幸地看見一個惡人毀滅一隻狗，可能是被痛苦哀鳴吸引，立在家門口的我朝距離一屋一巷口的牆頭望，是秋天下午，是空心磚牆，是他採取的方式：拿哺乳動物懸命的頭部去撞牆……五十步外的血腥觀看，不知過了多久，被大人發現打斷，因為身旁還有個弟弟，做姊姊的沒得到安慰，還被責罵。這個大人最是看不慣很多事情，他已經離開X島，剛好返鄉，或者我認為出現的人若是他，事情才會變得有點意義。當他目睹這一幕，什麼思鄉之情頓時轉換成憤怒與厭惡。

真的是這個大人嗎？彼時我幾歲？記憶所及村莊兩旁圍牆的更新順序是：礁石、空心磚、水泥牆，再到現今的偽紅磚牆，以時間推算，我童年時路邊應該尚未砌空心磚牆，是怕堆疊的礁石因撞擊而崩潰，血色不鮮明？而以灰白的空心磚襯底？但真有其事，排擠其他柔軟不痛不癢，成為我所住的地方給我最初最深刻的記憶。

彼惡人曬得很黑，兩頰凹陷，眼神蠻直，長相像狗。陽光不大的時候，他常常推著一台車，車上坐一個蒼白彷彿無血管無毛細孔，瓷偶般的小女孩，他是長不大的小女孩的阿叔或阿舅，帶小孩使他的面容沒那麼可怕，好像狗戴上了頭套，還插上一朵柔弱的小花。可憐的狗可能嚇到小女孩而遭到暴擊，唯有這個理由能充當惡行的藉口。那血像火花噴濺出來。當年商店販售一種陽春的炮火，小朋友將它擺在堅硬處，拿石頭砸包藏在紙帶中一點灰黑的火藥，從一丁點爆響火光，產生作惡作樂的激情。

狗和惡人和小女孩在我腦海中做成兩幅標本，壞記憶與忠良的記憶，善惡平衡。他們消失在村路，等於消失在世界，有時我望向自己長長的影子所指的盡頭，隱約傳來吉他撥弦聲，隱約看見他們流動的身影，一切狀似平和。

也許是童年的印象使然，對於狗我總是小心翼翼地避開，直到現在和一隻矯健的狗在親山步道狹路相逢，牠經常橫臥在階梯上，混合著家犬和流浪狗的霸氣，一副隨時欲發動攻擊的姿態，居高臨下鄙視低階的人類。氣喘吁吁愈爬愈慢的我，不敢看牠的眼睛，一面鼓勵自己走過去，一面巴望前有歸人後有來者，牠愈是安安靜靜，我愈想掉頭一走了之。●

■【鸚鵡所住】隔週週二見刊。

