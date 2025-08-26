【家庭plus．銀髮俱樂部】人生第三幕 寫下自己風景

圖／達志影像

文／魏世昌

我的父母，正走在人生的第三段旅程。

身體依然健朗，步伐依然輕盈。他們卸下了長年累積的責任與牽掛，終於迎來屬於自己的黃金時光。日子不再被行程追著跑，腳步放慢了，生活也變得柔和起來。如今的他們，有些像「快樂的追星族」，只不過追逐的是四季的節奏與大地的呼吸。春天賞花、夏日親近瀑布、秋日漫步楓林、冬日擁抱節慶的溫暖。他們愛登高遠望，也愛走進古老的廟宇，隨著人群的熱鬧氣息，笑得像年少時那般無拘無束。

每一趟旅程，他們總會帶些小小的伴手禮回來，送給親朋好友。禮物或許輕巧，卻滿載著一路的風景與心意，讓人感受到，他們旅途中細細收集的那份喜悅與溫柔。

去年，他們踏上中歐，漫步在布拉格的石板街巷，靜靜欣賞多瑙河的悠遠浪漫；今年，他們正計畫著前往北歐的雪白童話世界。每次看見他們細細準備行李、認真翻閱地圖與資料的模樣，我的心裡便溢滿暖意。他們不只是旅行，而是在細細品嘗自由，在每一個清晨與黃昏之間，織出屬於自己的璀璨人生。

我們總以為，做父母的是要為孩子牽掛一輩子，直到忘了自己也有夢、有渴望。但其實，當孩子已經獨立，人生的舞台也該重新留給自己。現在，正是他們輕盈起步的時候。多運動、學些新鮮的事物、和老朋友喝茶聊天，讓每一天都因為笑聲而溫暖。未來的事，無須太多擔心；該吃的好好吃，該花的，心安理得地花，讓生活的味道更豐盛些。

人生只有一次，所謂的第三人生，從來不是結束，而是另一場溫柔的啟航。當父母自在快樂地生活著，家的空氣也被他們的好心情輕輕染上了明亮的色彩。快樂，有時候其實很簡單，只需在平凡裡多放一點心思，在日常裡添幾分儀式感，幸福便會不動聲色地靠近。那些溫暖的祝福與光亮，會在彼此之間悄悄流轉，讓生活多了無數柔軟的小確幸。

我衷心祝福，像我父母一樣的每一位長輩，都能活出自己喜歡的模樣，從容地擁抱每一個晨曦，享受一段溫柔而豐盛的樂活人生。

