【家庭plus．香草隨食札記】黃花蜜菜 被南美蟛蜞菊取代

南美蟛蜞菊三裂葉，葉面厚實且帶光澤，繁殖力極強。

文、圖／蔡以倫

黃花蜜菜是青草茶不可或缺的基底成分之一。

立秋過後，陽光炙熱依舊，微風嘗試送走盛夏黏膩的濕氣。香草園圃植物像在交棒，有的悄然謝幕，有的仍精神抖擻地占據空間。就在這個時節，我在外雙溪藥草園裡遇見了黃花蜜菜。

在台灣傳統青草茶的配方中，菊科的黃花蜜菜是不可或缺的基底成分之一。它的淡淡清香，不只是民間信賴的降火良方，也獲得官方認證的藥用地位。全草性味甘、微酸、性涼，具有清熱解毒、化痰止咳、涼血平肝、祛瘀消腫功效。葉片小巧、花色金黃，為青草茶添上一抹樸實而溫潤的回甘。

坊間野地，其實已少見黃花蜜菜，或許人為採收，讓族群大為減少。黃花蜜菜又稱「蟛蜞菊」，這個名字頗有來歷，源自它的花形與生長型態。因為葉子形狀像古代河蟹的腳爪，或開花時宛如蟛蜞（古文中的螃蟹）攀附而得名。

然而，如今台灣野外更常見的，卻是外來種──南美蟛蜞菊。綠葉金花，外觀搶眼。它最初被引入港台，正是做為黃花蜜菜的代用品。兩者雖同樣開著鮮亮的金黃花，但南美蟛蜞菊多為三裂葉，葉面厚實且帶光澤，耐熱耐旱，且會分泌化學成分抑制周遭植物的生長，繁殖力極強，被列入全球百大入侵生物。

在三芝沿海地帶，親見南美蟛蜞菊常成片占據閒置空地，甚至連香草園也難逃被它侵入的命運。每當除草機啟動，割斷的枝葉便釋放出一股清香，令人一時分不清是該沉醉於氣味，還是為它無孔不入的霸道而皺眉。

兩種蟛蜞菊，一個是溫柔藥草，一個是野地強勢霸主。親緣近似，命運卻南轅北轍。在同一片陽光下，有的植物療癒人心，有的則步步進逼；而它們的故事，也在靜靜延續。（作者為淡水香草街屋主人）

