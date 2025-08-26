【家庭plus．生活停看聽】沒事了 最後謊言

沒事了 最後謊言

文／姚坤義

只要我回家，她總會滷豬腳還有會噴汁的豆乾。「吃過那麼多外面煮的，還是妳做的最好吃。別人煮的就是沒這麼香。」她總是笑著說：「你愛吃就好。」滿臉的歡喜。

社會在走，休閒沒有。隨著年紀增長，回家的頻率也從隔週，變成一個月、三個月，後來只剩下逢年過節偶爾回去。加上科技進步，我們也改用Line來聯繫彼此。

請繼續往下閱讀...

她傳來貼圖，我回個愛心，她已讀。她傳來語音訊息，我說好。訊息的已讀速度也是隨興。不過我們很少交談。

她說膝蓋痛，吃藥就會好。沒事了，忙就別回來，等有空再回來就好。

她說閃到腰，有復健，現在沒事了。忙就別回來，等有空再回來就好。

她說頭暈站不穩，半夜起床得用爬的才能去上廁所，不過有好一點，沒事了。忙就別回來，等有空再回來就好。我說好。（已讀）

我說好。（未讀）我貼給她的早安圖也變成（未讀）。

我趕回家。她的手機掉在身邊，螢幕上留著一則未送出的語音訊息，我猶豫地按下播放鍵。老媽媽絮絮叨叨念著的「沒事了、我很好，忙就別回來，等有空再回來就好！」那聲音，在空氣中不停的迴盪。揮不去，也停不下來。

她說沒事了，這是最後的謊言。地沒有裂，是我們裂了。

