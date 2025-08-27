自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】We TAIWAN「廟埕前的謝神戲」大阪世博首演 舞台布景大方秀國旗

2025/08/27 05:30

客語創作歌手邱舒（左起）、月琴彈唱歌者張雅淳、金曲歌王謝銘祐分別以台語、客語甚至日語唱出一首首動人的歌曲，也讓當地日本觀眾很有共鳴；張雅淳背後舞台布景上的國旗熱氣球，特別吸引人關注。（記者凌美雪攝）客語創作歌手邱舒（左起）、月琴彈唱歌者張雅淳、金曲歌王謝銘祐分別以台語、客語甚至日語唱出一首首動人的歌曲，也讓當地日本觀眾很有共鳴；張雅淳背後舞台布景上的國旗熱氣球，特別吸引人關注。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕由文化部主策的「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」，昨（26）日於大阪世博夢洲園區戶外舞台首演，世博大會不僅在官網以「We TAIWAN in EXPO 2025—廟會前的感恩儀式」為標題，大篇幅介紹，更讓台灣以文化之名在舞台背景上大方秀出國旗，讓現場台灣人都非常感動。

演出最後所有團隊回到舞台大合唱〈歡聚歌〉，很多觀眾都被氣氛感動。（記者凌美雪攝）演出最後所有團隊回到舞台大合唱〈歡聚歌〉，很多觀眾都被氣氛感動。（記者凌美雪攝）

對此，文化部政次王時思於會後受訪時坦承，當策畫團隊把含有國旗的設計案遞出去時，確實內心有些忐忑，沒想到大會完全沒有異議，王時思說，或許因為申請過程中，台灣都對大會的要求坦誠以對，彼此建立良好的互信有關。

團隊拍團照時，觀眾比記者還熱切猛搶拍，捨不得離開。（記者凌美雪攝）團隊拍團照時，觀眾比記者還熱切猛搶拍，捨不得離開。（記者凌美雪攝）

總導演杜思慧表示，大會對於邀請團隊表演，確實有很多規定，但多是在技術方面及安全性的考量，比如原本酬神戲最後要撒糖，因為大會考量會不會引發推擠而作罷。王時思則補充，或許文化活動相對單純，為了彰顯台灣豐富的人文與自然景觀，舞台背景呈現了很多台灣元素，比如101、八卦山大佛、左營蓮池潭龍虎塔、台南孔廟、野柳女王頭、蘭嶼獨木舟等，可說「非常台」，表演者把自己國家的國旗也一起秀上去，似乎也是很自然的事。

「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」將一連3天在夢洲演出至28日，每天下午5點到6點，演出1小時，9組代表台灣多元文化的團隊，雖來自不同族群與領域，但在演出的銜接上可說環環相扣，包括開場「新勝景掌中劇」的《酬神戲》；「不二擊聲音製造所」與「拚場藝術撞擊」合作的《大神尪：神將繞境護島嶼》，將布袋戲、打擊樂與民間信仰融合一起。

金曲歌王桑布伊高歌的同時，「希望兒童合唱團」緩緩步上舞台，以天籟美聲接力演出《來自遠古的祝福：獻給天地》；雯翔舞團以身體演繹的《命運的安排：搏筊》，模仿搏筊落地的動作讓人莞爾；而在客語創作歌手邱舒、承襲國寶唸歌大師的月琴彈唱歌者張雅淳、金曲歌王謝銘祐分別以台語、客語甚至日語唱出一首首動人的歌曲。

最後所有團隊回到舞台大合唱〈歡聚歌〉，展現「大和諧：跳在同一首歌上」，很多觀眾都被氣氛感動，演員謝幕時，不斷揮手跟團隊道別，之後拍團照時，觀眾居然比記者還熱切猛搶拍，捨不得離開。

文化部也預告，為讓台灣觀眾同步觀看台灣表演團隊的精采演出，今、明（27、28）兩天，台灣時間下午4點至5點將同步於文化部臉書直播。

