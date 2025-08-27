【藝術文化】第2屆台北水彩雙年展登場 盡覽台灣當代水彩藝術多樣風貌

蘇憲法〈風雨欲來憶蘭嶼〉水彩、紙，56x74公分。2025。（蘇憲法提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的「水彩經典—2025第2屆台北水彩雙年展」，匯集全台43位水彩藝術家，共展出117件作品，即日起至10月1日，於藝文大樓展出，呈現當代水彩藝術的多樣風貌。

第2屆台北水彩雙年展於台北藝文大樓1、2樓登場。（記者董柏廷攝）

籌備總召蘇憲法受訪時表示，本次雙年展透過提名與投票機制，選出老中青三代藝術家的代表作，不僅是水彩藝術的一次盛事，也希望在理論與實務兼顧的安排下，進一步推廣水彩藝術的深度與廣度，「這次展覽網羅了台灣最好的藝術家，呈現三代藝術家共同的精采作品，並透過寫生活動讓藝術與生活產生連結。」

展覽分為兩大主題，「形神交融的探索」與「意念凝疇的沉思」，分別在不同展區呈現，每位藝術家以4公尺寬的展牆展出3至4件近兩年代表作，觀眾可從透明、暈染、流動到光影層疊的技法，體會藝術家對當下情境的投射。

本展由中華亞太水彩藝術協會策展執行，策展人洪東標、謝明錩規畫，並設「特別推薦畫家」區，推薦呂宗憲、李招治、周運順、吳威澔、張晉霖、姚植傑、翁梁源、曾己議、劉哲志等9位藝術家，突顯其近年的創作能量。作品透過水彩特有的流動性質，展現藝術家對時代與生活的敏感回應。

不同於傳統單純平面展覽，此次雙年展亦納入影像紀錄，包括台灣水彩發展的歷史梳理、藝術家專訪與特別推薦作品的呈現，提供觀眾更全面的視角。蘇憲法指出，水彩藝術需要回到文化脈絡去理解，影像紀錄的加入，有助觀者更深入認識水彩藝術的文化價值與時代意義。

展覽期間亦規畫多元活動，包括導覽、高峰論壇、水彩創作與教育推廣座談會、專題講座，以及「與大師一起寫生」的互動體驗。詳詢台北市藝文推廣處官網。

