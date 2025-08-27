自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第2屆台北水彩雙年展登場 盡覽台灣當代水彩藝術多樣風貌

2025/08/27 05:30

蘇憲法〈風雨欲來憶蘭嶼〉水彩、紙，56x74公分。2025。（蘇憲法提供）蘇憲法〈風雨欲來憶蘭嶼〉水彩、紙，56x74公分。2025。（蘇憲法提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的「水彩經典—2025第2屆台北水彩雙年展」，匯集全台43位水彩藝術家，共展出117件作品，即日起至10月1日，於藝文大樓展出，呈現當代水彩藝術的多樣風貌。

第2屆台北水彩雙年展於台北藝文大樓1、2樓登場。（記者董柏廷攝）第2屆台北水彩雙年展於台北藝文大樓1、2樓登場。（記者董柏廷攝）

籌備總召蘇憲法受訪時表示，本次雙年展透過提名與投票機制，選出老中青三代藝術家的代表作，不僅是水彩藝術的一次盛事，也希望在理論與實務兼顧的安排下，進一步推廣水彩藝術的深度與廣度，「這次展覽網羅了台灣最好的藝術家，呈現三代藝術家共同的精采作品，並透過寫生活動讓藝術與生活產生連結。」

展覽分為兩大主題，「形神交融的探索」與「意念凝疇的沉思」，分別在不同展區呈現，每位藝術家以4公尺寬的展牆展出3至4件近兩年代表作，觀眾可從透明、暈染、流動到光影層疊的技法，體會藝術家對當下情境的投射。

本展由中華亞太水彩藝術協會策展執行，策展人洪東標、謝明錩規畫，並設「特別推薦畫家」區，推薦呂宗憲、李招治、周運順、吳威澔、張晉霖、姚植傑、翁梁源、曾己議、劉哲志等9位藝術家，突顯其近年的創作能量。作品透過水彩特有的流動性質，展現藝術家對時代與生活的敏感回應。

不同於傳統單純平面展覽，此次雙年展亦納入影像紀錄，包括台灣水彩發展的歷史梳理、藝術家專訪與特別推薦作品的呈現，提供觀眾更全面的視角。蘇憲法指出，水彩藝術需要回到文化脈絡去理解，影像紀錄的加入，有助觀者更深入認識水彩藝術的文化價值與時代意義。

展覽期間亦規畫多元活動，包括導覽、高峰論壇、水彩創作與教育推廣座談會、專題講座，以及「與大師一起寫生」的互動體驗。詳詢台北市藝文推廣處官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應