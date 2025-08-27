【自由副刊】 羅任玲／夢中之門

◎羅任玲

凌晨從短暫的夢中醒來，很久很久沒做噩夢了，我想是和昨天去軍人公墓有關。

無止境的同一組魔咒：192●─1945，幾乎都只有二十出頭。最年輕的，十七歲。原本是有相片的，不知為何，照片只剩下一個橢圓的窟窿。風吹過那孔竅，吹入了夢中之門。死去的少年，安靜覆蓋了門鎖，月月年年。

「這奇怪的世界啊。」孔竅發出喃喃自語。

世間遺忘的龐大晚霞，墜落這裡。

風樹開滿細白花瓣，像某一個夏天，少年返家遇見的芬芳。

也有極少數的女性，我凝望她們淡琥珀色的臉，匆促未解的生命謎題。忽然想起隨身書裡，John Berger的句子：「一切都在繼續，落葉松、歐洲蕨、石楠、杜松、草屑。然後是陸地，水──河流奔向大海，大海用潮汐充盈湖泊。」

我定定看著，這無一人跡的生之河流，死之大海。

草葉覆滿，漂流木迴旋。

亡者之名鐫刻其上。

亡者……他們之中，也有誰讀過Rilke嗎？那個勉強讀過軍校的人。大樹下的踟躕，窗邊的詩。他在「陰暗的任何一個遺忘處，／一個生疏寂靜的地方」，他的「不安地遊蕩，當著落葉紛飛」……

命運或是選擇？眠昧的此城，我剛剛醒來的凌晨四點零四分。撥開窗簾俯瞰，一輛紅色電車正從空蕩的街心駛過。

誰會搭上凌晨四點的電車？為了前往何方？

天仍黑，但燈火輝煌的幻覺之城。遠方的Keleti火車站，左前方就是軍人公墓了。因為遙迢，無法確切看出墓園的位置。但我知道她在那裡，小白花仍搖蕩一地。

天明之後，這幻美之城又將忙碌喧囂起來。 ●

