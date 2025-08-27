【家庭plus．全球觀測站】戰火下的童年

烏克蘭前線小鎮上，小男孩拿玩具槍模仿士兵。（資料照，路透社）

文／李珞玟

烏克蘭哈爾科夫地區的地下學校。（資料照，歐新社）

烏俄戰爭開打至今已逾3年，當年出生的嬰兒已學會說話，在家裡玩迷你小汽車的小男孩，也學會拿起玩具槍，爬進廢棄的戰壕，瞄準心中的敵人。

烏克蘭前線小鎮上，小男孩與外公在裝甲車殘骸上玩耍。（資料照，路透社）

在距離俄羅斯邊境僅15公里的烏克蘭哈爾科夫州前線小鎮，孩子出門再也找不到多少玩伴，玩的遊戲也變成鑽進燒黑的裝甲車殘骸，假扮成士兵，或站在自己堆的檢查哨旁，盤查路過的鄰居。

明明是上學認識小玩伴的年紀，許多孩子卻在家隔著螢幕聽老師說話，再也不知道教室牆壁的顏色。自疫情期間習慣的遠距教學，在戰爭爆發後更是延續下來，因為校園大多遭到炸毀，重建與飛彈不知道哪個先來。即使有機會挨著破窗上課，襲擊開始時，課程就不得不中斷。孩子在家上課時，大人得陪同看顧；但如果大人必須出門上班，孩子該何去何從？

為了孩子的教育，哈爾科夫地區陸續在市區地鐵站內建造了地下學校，包括小學和幼兒園，可容納上千人。教室裡設備齊全，有各種教具和玩具，牆壁上畫滿繽紛的塗鴉，課桌椅上有鮮豔的彩色筆、剪刀、膠水。依稀還是和老師同學一起唱歌跳舞、說故事玩遊戲、做勞作的樣子，但為了適應戰爭下的生活，課程內容多少有了改變。

除了加強心理輔導資源，老師開始定期在線上交流，設計新教案，以遊戲和童話解釋這危機四伏的日常，比如為什麼警報總是響起，為什麼會突然停電，為什麼要躲進避難室，為什麼爸爸再也不回來，以及什麼是喪禮；也設計各種活動，教導孩子認識壓力、焦慮、恐懼、孤單等感受，期許他們理解大人難掩的負面情緒，也學會更多自我療癒的技能，不必背負太多的傷痕成長。

放學後，孩子可能會走進地鐵站的某處角落，和其他無家可歸或無地下室可躲的親友會合，一起蹲坐著寫功課，並等待狀況好時，大人帶他們到地表玩耍。若回到前線小鎮，或許有機會騎著越野沙灘車，馳騁在蒼空荒地之間，只要小心閃過地上的彈片，祈禱不會遇到未爆彈就好。

當生存無法保證，看似正常的生活已是幸福。隨著年幼的孩子逐漸長大，他們終將會明白，正常的表面下潛藏的是什麼，但在那之前，繼續上學，見到同學、老師，擁有愛與陪伴，就是他們繼續天真快樂的依傍。

