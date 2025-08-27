【家庭plus．一人一故事】要孩子將來做自己

圖／陳佳蕙

文／呂政達

從前有則廣告，爸爸送孩子上學，望著兒子揹書包離去的背影，爸爸的聲音說：「孩子，我要你將來比我強。」對不起，我從來就不喜歡這個廣告。

可能我自己從來沒有達到爸爸的期望吧，也可能我代表了許多孩子的心聲，畢竟，就如某個孩子的回應：「不是每個人都可以當科學家，而總統只有一個。」

請繼續往下閱讀...

如果期望孩子更強，或者一定要照著父母的期望去走人生路。無形中，對父母苦，孩子也苦。最怕父母扮演某種無形中施加壓力的角色，如果不符合孩子的性向，讓孩子有燒灼感。

現在孩子的生涯發展，當然已不如從前世代那樣受到家族和父母的影響，但還是會在孩子心中留下一種遺憾。就說國際大導演李安，得到大的成就後，受訪時曾說：「拍電影，我爸爸看不上。」跟他的電影一樣，很多要說的，大導演就不說了。

根據佛洛伊德的心理防衛機轉，父母的過度期望會歸入補償或反向作用。心理系的學生都讀過，媽媽小時沒學鋼琴，引為終生憾事，也不管女兒是否喜歡，一定要女兒去上鋼琴課，這樣的例子。對不起啊，爸爸，現在我才跟你道歉，當年你要我去上的數學補習班，我常常蹺課。

像我這樣的爸爸，已沒有對兒子的期望，但我應該失望嗎？我和幾位自閉症孩子的爸爸談起這件事，有個爸爸說：「雖然早已放下，但午夜獨自一人，還是會感傷。」每個爸爸把這點感傷深深地埋起，並且為了眼前的孩子，不知從哪個方向來的傷害，舉起防衛的盾。

就像美國作家愛默生說的：「在這個極力要改變人的社會裡，能夠真實地做自己，就是偉大的成就。」我也喜歡印度電影《三個傻瓜》的情節，那個固執的大學校長逼死了喜歡藝文的兒子，當孫子出生時，他說：「將來……」頓了一下說：「你想做什麼就做什麼吧。」那卻是從多麼慘痛的教訓學來的領悟。

諮商師常給父母一個功課：「鬆開牽著孩子的繩子吧。」說來容易，對台灣人的家庭卻是知易行難的一堂課。在親情彼此發展的的交叉路上，你想給他們一個方向，你擔心他們迷路、交到壞朋友、學壞。你有千萬個理由，但學習適當地鬆手，對雙方可以喘息。

孩子，我要你將來做你自己。進而又想，嗯，這句話也適合我嗎？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法