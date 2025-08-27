自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】要孩子將來做自己

2025/08/27 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

從前有則廣告，爸爸送孩子上學，望著兒子揹書包離去的背影，爸爸的聲音說：「孩子，我要你將來比我強。」對不起，我從來就不喜歡這個廣告。

可能我自己從來沒有達到爸爸的期望吧，也可能我代表了許多孩子的心聲，畢竟，就如某個孩子的回應：「不是每個人都可以當科學家，而總統只有一個。」

如果期望孩子更強，或者一定要照著父母的期望去走人生路。無形中，對父母苦，孩子也苦。最怕父母扮演某種無形中施加壓力的角色，如果不符合孩子的性向，讓孩子有燒灼感。

現在孩子的生涯發展，當然已不如從前世代那樣受到家族和父母的影響，但還是會在孩子心中留下一種遺憾。就說國際大導演李安，得到大的成就後，受訪時曾說：「拍電影，我爸爸看不上。」跟他的電影一樣，很多要說的，大導演就不說了。

根據佛洛伊德的心理防衛機轉，父母的過度期望會歸入補償或反向作用。心理系的學生都讀過，媽媽小時沒學鋼琴，引為終生憾事，也不管女兒是否喜歡，一定要女兒去上鋼琴課，這樣的例子。對不起啊，爸爸，現在我才跟你道歉，當年你要我去上的數學補習班，我常常蹺課。

像我這樣的爸爸，已沒有對兒子的期望，但我應該失望嗎？我和幾位自閉症孩子的爸爸談起這件事，有個爸爸說：「雖然早已放下，但午夜獨自一人，還是會感傷。」每個爸爸把這點感傷深深地埋起，並且為了眼前的孩子，不知從哪個方向來的傷害，舉起防衛的盾。

就像美國作家愛默生說的：「在這個極力要改變人的社會裡，能夠真實地做自己，就是偉大的成就。」我也喜歡印度電影《三個傻瓜》的情節，那個固執的大學校長逼死了喜歡藝文的兒子，當孫子出生時，他說：「將來……」頓了一下說：「你想做什麼就做什麼吧。」那卻是從多麼慘痛的教訓學來的領悟。

諮商師常給父母一個功課：「鬆開牽著孩子的繩子吧。」說來容易，對台灣人的家庭卻是知易行難的一堂課。在親情彼此發展的的交叉路上，你想給他們一個方向，你擔心他們迷路、交到壞朋友、學壞。你有千萬個理由，但學習適當地鬆手，對雙方可以喘息。

孩子，我要你將來做你自己。進而又想，嗯，這句話也適合我嗎？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應