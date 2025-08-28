【藝術文化】「島嶼之聲」世博第2天觀眾大爆滿 以行動宣告：「我們來自台灣」

不二擊與電器神將首次合作，卻意外好看，大受歡迎。

（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕由文化部主辦的「We TAIWAN」延伸活動，前（26）日起正式進軍世博主展場夢洲園區，以「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」為題，在北廣場主舞台連3天進行1小時演出。昨天同樣自傍晚5點開演，從下午4點半開始，舞台前的觀眾席就已經爆滿，人潮溢出紅龍柱圍起的觀眾區，使大會的警衛又再度集結疏導人流。

希望兒童合唱團天籟美聲與天真的笑顏，最受日本觀眾喜愛。（記者凌美雪攝）

對大阪人來說，世博可能已經不稀奇，但當記者在「島嶼之聲」活動開演前，採訪現場排隊的民眾加代子與她的幾個好朋友們時，她們說：「有台灣的演出就一定要來！」記者問她們：「還要排隊買門票進來，也沒關係嗎？」幾個人異口同聲：「沒問題！」加代子還不斷從包包裡掏出日前參觀「We TAIWAN」3週展演的戰利品，更秀出手機裡4公尺人偶「艾拉」的照片說，她在中央公會堂走路跨越斑馬線的樣子，「可愛極了！」

大合唱〈歡聚歌〉帶動全場歡樂氣氛。（記者凌美雪攝）

加代子與朋友們是提早2小時來卡位，同樣排在隊伍前面位置卡位的年輕布袋戲迷友美也說，因為怕來晚了站後面會看不清楚，果然，正式開演後，觀眾愈來愈多，站在後面的人只能踮起腳尖，或站在自帶的小凳上墊高視野；世博官方攝影師更是每天都來拍攝，拿著專業腳架錄了好幾段；幾位個子高的西方遊客經過，也被歌聲與鑼鼓聲吸引，拿起相機一起拍，還有人聽到大合唱的〈歡聚歌〉，一起跟著邊拍邊搖擺。

昨天演出前還有個意外插曲，因為氣象預告會下雨，大會見烏雲漸漸聚攏，就廣播：「若再繼續打雷、下雨，園區所有活動都要停止。」甚至將圍起世博整個展區的「大屋根」上所有人群全部請下。但「We TAIWAN」的舞台四周觀眾卻愈聚愈多，所有演出團隊就在擔心節目隨時得喊停的情況下，一邊祈求老天爺、眾神明保佑，一邊完成所有演出，最後眾人齊唱〈歡聚歌〉。第1天演出散場時，觀眾們搶拍團隊合照，而昨日散場時，現場觀眾則是全部上前與演出團隊一起入鏡，留下令人感動的合影。

文化部自昨日起同步在臉書直播演出內容，文化部長李遠也在自己的臉書上以「島嶼之聲，島嶼的名字和島嶼的國旗」為題表示，對於世界上大部分的國家而言，國家的名字和國旗可以名正言順出現在地球上每個角落，是多麼理所當然的事，但對台灣卻是那麼難。「島嶼之聲」每天1小時的快閃演出，以行動宣告「我們是來自台灣」，表演出蘊藏在常民生活裡的文化，如民間習俗、信仰及台語等，「這些都可以看出台灣的韌性與包容性，是真正的台灣文化。」

