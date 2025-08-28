【藝術文化】兩廳院夏日爵士節致敬經典 《酷爵士》壓軸登場

兩廳院夏日爵士節慶《酷爵士》音樂會，將以12人編制向小號傳奇邁爾士．戴維斯致敬。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院主辦的兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》音樂會，邀集來自美國、日本與台灣的爵士好手齊聚一堂，以全新編制與編曲演繹「酷派爵士」（Cool Jazz）經典，為2025兩廳院夏日爵士系列壓軸，將於明（29）日在國家音樂廳登場。

兩廳院副總監許美玲表示，節慶樂團做為夏日爵士的「定番」節目，每年都以不同主題引導觀眾認識爵士樂的重要風格與歷史。今年聚焦「酷派爵士」，既有向歷史致敬的意義，也是讓初次接觸爵士的觀眾進入音樂世界的最佳入門。她感謝長年支持推廣的音樂家們，讓觀眾能在舞台上聽見多元的爵士聲響。

今年節慶樂團由小號手魏廣晧擔任製作人，麥可．摩斯曼擔任音樂總監，並兼小號演奏。陣容包括台灣鼓王黃瑞豐、美國薩克斯風手安東尼歐．哈特，以及台日演奏家楊曉恩、李承育、山田豪、山田洋平等人。甫獲葛萊美「十大爵士新秀」肯定的旅美鐵琴手魯千千，今年首度加入，為演出增添冷豔獨特的音色。

摩斯曼昨日在記者會表示：「酷派爵士的挑戰在於如何在既有的語言裡找到新方向。演奏時人們聽到的不只是旋律，而是演奏者的個性。這份個性不必張揚，也能低調而鮮明。」製作人魏廣晧致詞時強調爵士節的傳承意義。他說：「爵士樂是一種對話與交流。今年的演出不只是國際合作，也延續多年來的教育與培育。營隊從18年前就開始辦，當時黃瑞豐老師一路指導到現在。今年特邀魯千千回來，讓樂團首次加入鐵琴聲響。這是一場家族聚會，用酷派爵士把不同世代的音樂人連結起來。」

今年節目將重現《酷的誕生》專輯裡多首曲目，並演出傑利．穆勒根、戴夫．布魯貝克及現代爵士四重奏等人的經典創作。除了摩斯曼的重新編曲，魏廣晧與薩克斯風手楊曉恩也將帶來全新作品，特別安排「無鋼琴四重奏」等特殊編制，展現酷派爵士的代表性聲響。演出詳詢OPENTIX。

