藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】靈異故事劇場化 《詭哭郎嚎》演給你看

2025/08/28 05:30

郎祖筠將親自上陣，在舞台劇《詭哭郎嚎》中化身「說書人」。（春河劇團提供）郎祖筠將親自上陣，在舞台劇《詭哭郎嚎》中化身「說書人」。（春河劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由春河劇團推出的全新舞台劇《詭哭郎嚎》，將於9月26日至28日在台北城市舞台演出，11月29日則巡演至台中中山堂。作品改編自團長郎祖筠主持的同名Podcast節目，以累積超過200集的靈異故事為素材，結合聲光特效與沉浸氛圍，嘗試將聽覺經驗轉化為現場劇場的體驗。

郎祖筠昨（27）日在彩排記者會上表示，《詭哭郎嚎》並非僅追求恐怖效果，而是透過故事探討人性與情感。「很多鬼故事其實是關於親情、誤會與思念，提醒我們心念善意，壞事莫做，鬼神才會保平安。」她在劇中化身「說書人」，以自身靈異體質的經歷，帶領觀眾走進詭譎卻真實的故事。

全劇由4段故事組成，包括〈巴比午夜列車〉講述一通神祕電話帶來的生命轉折；〈宮主兩年前的深夜奇遇〉取材自賴銘偉的親身經歷，重現廟宇儀式化解陰靈糾纏的過程；〈叔婆要新衣〉描寫夢境背後對親情的呼喚；以及探討寵物靈議題的〈貓妖〉，呈現虛實交錯的靈異氛圍。

此次演出邀請「搖滾宮主」賴銘偉以及因電影《粽邪》系列走紅的演員劉國劭共同參與。賴銘偉在劇中演繹宮主角色，分享與宗教信仰相關的奇聞；劉國劭則延續其在影視作品中的膽小逗趣風格，以「靈異新手」的姿態帶來驚嚇與笑聲交錯的效果。

配合鬼月，春河劇團並規畫一場「午夜試膽場」，於9月27日晚間10點登場，搭配「百物語試膽儀式」及「鬼裝攝影區」等限定活動，邀請觀眾親身參與試膽氛圍。演出詳詢OPENTIX網站。

