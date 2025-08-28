自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 周芬伶／金茄籐銀放索

2025/08/28 05:30

圖◎唐壽南圖◎唐壽南

◎周芬伶 圖◎唐壽南

漢人遷來之前的琅嶠是怎樣？我的眼睛盯著「放索人」的文獻不放。

在陳第的《東番記》記載：「東番夷人，大員、堯港、打狗嶼，小淡水皆其居也……別為社或千人或五六百。」時間在1603年，打狗嶼或為旗後山，小淡水則是東港，堯港是茄定港。打狗社是高雄屏東的平埔祖先，而放索人可能是高屏人的祖先。荷蘭人起初為趕盡殺絕，將高雄仁武附近的平埔趕到放索，又為了集中管理，將附近大龜文、瑯嶠人集中在放索，前者是排灣王國，後者是排灣化的卑南王國，如何跟平埔混在一起，深入地想大約要他們自相殘殺，然又鼓勵荷軍娶原民為妻，如此展開混血大拼盤，如今下港有許多金頭髮雪白皮膚的，我們家每代都會出一個。荷佬為了黃金攻打大龜文，是為獅頭山戰役，之後又強遷他們散落各地。然有論文研究那幾年放索的人口變化，只有多幾十到幾百人，可能因不服逃走的不少，或者經過流血屠殺？但願沒有。

阿猴以下就是瑯嶠，假日我們常往海邊去，林邊、佳冬、東港、佳樂水、枋寮、車城、楓港、南灣、墾丁、旭海……狹長的海岸是我們的遊樂場，那時還有軍事管制，大部分海灘沒開放，因此保留原始的美。林邊的海鮮很有名，這附近以前叫番仔港，可見原民也捕魚。濱海路上，一棟棟拔起海鮮樓，我們驅車而至，圍一個大圓桌，吃生鮮就是要快動作，人剛坐下十幾盤菜一起上來，連眨個眼都來不及，大家吃得也很快，趕戲似地半個小時全部解決。我最喜歡的西施舌得用搶的，風捲殘雲中你可能只撈到一個，我真不知為何吃海鮮要這麼凶殘，那種西西里島的優雅是不可能，因我們是琅嶠衝鋒隊。車子依前例往前開，太陽也很凶殘，連車都不想下，海永遠看不完，就像日常。所以我最不能了解那些苦悶的人，都說到海邊走走，什麼憂煩拋在腦後。對於海濱之人，海才是苦悶的來源，你看異鄉人在海邊連殺兩個人，說陽光如此罪惡，這就是動機。生活在熱帶，海水是滾燙的，陽光會殺人，沒有人想到海邊去。那些船民、釣民曬得像魚乾，他們哪有心情欣賞海，或者如何把憂煩拋在腦後。

海只能在日將落去時，保持一點距離看出味道，這時沙灘仍燙腳、岩石尖銳，很少人穿泳裝戲水，那表明你是觀光客，海民都是長袖長褲抵擋陽光，潮退時在有點涼的海灘捲點褲腳印上腳印，退潮時就走幾步，像躲鬼似地，漲潮的速度極快，有些小孩躲不及被淹死的也有，東港的表哥就是被水淹死。從小我就知道我不是樂水的智者，我更樂山，想到山就感到清涼，而海是熱地獄。

放索在現在林邊南州一帶。這一帶農業發展得很早，因沖積扇及湧泉區，在17世紀是全島唯一不捕禽獸，專務農作的地區，每年放索繳的稅最多，其中有一部分是稻米。高雄的平埔主要在打狗、里港、旗山、六龜。打狗這支跑到放索，然後跟琅嶠、大龜文混為一社，曾經被荷蘭人派往小琉球攻占，幾乎滅掉他們的村。荷蘭人齣頭很多，探勘到放索旁邊茄籐（佳冬）有金礦，怕人知道，就用遷村的辦法將他們集中管理，又蓋學校教讀經，教他們穿好衣服，放索人的裝扮就像模特兒，大紅大綠絲袍，穿金戴銀加紋身，簡直就是最早的台客風，因地產豐饒，又出黃金，因此有「金茄籐銀放索」之稱。在《熱蘭遮城日誌》中記載的「放索仔」，有那麼一點親膩或阿舍的味道：

1645年5月27日……關於瑯嶠那五個村社，要把他們併成一個村社，並要利用機會告訴我們，Podtlongh社和 Talechiu社的人是否已經遷居力力社，那些放索仔（Panghsoya）的小村社是否已經合併起來了，等等。

在荷蘭語或馬來文，語尾YA有親近的意思，峇峇娘惹後面也有YA，那麼放索仔，或可稱為放索惹，他們是華洋原住民混種人嗎？那放索仔為何跑到力力社我家所在地呢？主要是清初「以番制番」的政策，用平埔抵擋高山原住民，故在赤山萬金屯兵，這些村民大多是放索仔被強遷來的，這時展開漢族平埔大通婚，與官兵通婚的平埔女，都能住有飛簷的房子，御賜「梅魁」扁額，如果你去萬金，那裡的人長得深目高眉，常被某個側臉或小孩的美驚豔，那種美跟混血兒的出挑不同，而是歷史的滄桑感，一種哀愁讓人低迴。他們漢化程度約百分之七十，混雜度接近滿分，房子蓋得古雅有「梅魁」標記的很多，他們為怕排灣來犯，紛紛信了天主蓋起中西合併的「萬金教堂」，那還是18世紀。

萬金下來就是佳佐，再下來就是力社，這裡也是番界，在文獻中最早的潮州人都住這裡，小姑姑就是佳佐的親戚小孩被小祖母收養。而「八老爺」應是潮州較早的聚落，由八個仕紳聚集的社區，他們用如水塔一樣大的木桶醃「鹹菜」（不叫酸菜）。小時候舅舅與阿姨住那裡，一整條小黃泥路都是鹹菜桶，覺得好鄉下，附近是日本舊官舍區，有仿巴洛克風的菸酒公賣局與瘧疾研究所，造形古雅氣派，相形之下遍布鹹菜桶的土埆厝顯得破落，這是小時候的想法，現在回想，它更是一種在地文化的顯現。在日本人來之前，這裡鹹菜桶可能更多，在上世紀中期產量可供應全國，還外銷到國外。潮州有三寶：鹹菜、菜脯、花生。鹹菜是把芥菜醃到不苦不澀，加點南薑可泡茶，對岸用陶甕醃，台灣用水塔大的木桶醃，大木桶跟土埆厝是絕配，滿滿的台味。路過這條鹹菜街，看到人們把芥菜放在水桶中，用大石頭壓住，讓它的水分快速流出，然後經太陽曝曬乾燥殺菌，再放入兩人高的大木桶中，加入一些祕方，直至它轉化成另一種味道，酸而不苦，晶瑩剔透，要不怎能外銷？以前不明白家裡為何常吃鹹菜鴨、鹹菜肚片湯，吃的時候酸到牙痛，可是煮湯泡茶解膩消熱，更不要說老菜脯，年分輕的煎蛋噴香，那老到變黑爛之物，足可做傳家之寶。

我最愛老菜脯煮蛤蠣雞湯，清肺補氣，也養喉曨，感冒時用老菜脯泡熱水喝，咳嗽快好兼清痰，真是寶物。現在扣連情節，可以這三寶認證屏東潮州是較早來的潮州人，只因來得太早，地處力力社，當時是大社，沿著東港溪舊店街商店林立，油坊、染坊、米廠、醬油店，店面高大很有規模，富到流油，這些是力力仔、放索仔與漢人開的，是金茄籐索銀放索的再現，這可證明他們是潮州郎與放索仔的結晶，血統有大龜文、琅嶠、放索、力力、漢人。這才想到我家那條街都是銀樓與西服店、布莊，而且常擠滿顧客，聽說要出國前都來這裡換美金，結婚或有錢就打金項鍊。

潮州人愛稱長者為老爺，又愛醃鹹菜。常聽老輩的人說我們是從佳佐遷來的，那時把台語佳佐庄聽做「肉虱家蚤（蟑螂）庄」，以為是罵人的話，死不肯承認，吵架時互嗆你赤山萬金庄來的！而我妹現在住的力社就是放索人與力力社人的交匯，在恆春一帶乩童起乩時都要念︰「赤山萬金庄，放索開基祖」，或可說「放索惹」是南灣的類峇峇娘惹，高屏人的共同祖先之一，也是大龜文、瑯嶠、荷人、漢人的混雜。譚垣曾有詩寫放索︰「番社闢南隅，放索乃保障。編竹起連廒，倉庚數千量，邊海土雖瘠，近山地乃曠。」可見當時的南海灣竹房遍布，糧倉連綿，近海之處能種稻米、甘蔗，原民的耕作技術是精良的。

大龜文的聖地在獅子鄉，那裡有絕美的雙流瀑布，我猜荷蘭人探勘的金沙江或在此處，幾度遷村，導致大龜文王國潰散，從出土的文物看，大龜文的富庶與文明程度是會讓西方人眼紅的。我曾在那裡住過一夜，瀑布一線排開，形成盛大水簾，溪流廣大，樹林秀美，其中有大片菩提樹林，沿路撿拾菩提子，這是神遺留的眼淚嗎？朋友是巡山員，長期住那裡，一大群男女訪客晚上夜遊時，在瀑布前像原民般裸浴，反正光線很黑，神的注視守護一切。

經過近四百年，大龜文人回到祖居，重蓋龜殼狀的石板屋，建造技術很複雜，光要找大量適合的石頭就花很多時間，然後打成薄片，需要的人力很多，通常都是你家要蓋，全村的人一起幫忙，房子蓋得不高大，規格也不大，聽說做那麼低，門很矮小，可以防敵人，他們進門得低頭，剛好一刀砍下。只有頭目的房子或祖靈屋蓋得較高大，前面的大柱或橫梁都有百步蛇雕飾。儘管滄海桑田，歷史斷裂，都說漢人把原住民趕上山，但也有荷蘭人、清代滿人、日本人把他們趕下山，分散在各地。在我家附近的來義就是放索人遷移地，同樣是青山翠嶺，也有瀑布溪流，蓋起一棟棟石板屋。潮州人（力力社）跟來義人往來密切，原來他們的根源有可能是放索。而我常到來義玩，住過他們的石板屋，裡面很涼爽，尢其是石頭地板，鋪上毯子睡得很香，外面颱風過境，風強雨驟，而石板屋蓋得低，防風擋雨固若金湯。那是公主家，她們幫我穿上排灣新娘的衣服，藍袍滾紅邊，袖口與鑲邊處綴滿銀鈴，再繞上好幾圈寶石串，頭飾有牛角、貝類、金銀珠，現在回想都要淚下，這就是昔日金茄籐銀放索的痕跡，而我在其中，卻一無所知：舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家，仇恨可以被遺忘，祖居地他們是不會忘的，祖靈還在那裡，所有的大龜文人一代一代口傳，直到2010年，他們重返祖靈所在的獅子鄉內文社，重蓋龜殼祖屋，並辦了五年祭，祭拜祖靈，祂是永恆的存在，庇佑著萬代子子孫孫，四百年如同一瞬。他們撲倒在地，淚流滿面，這才真正回家。

我回到南方重蓋祖屋，是放索人的基因作怪嗎？糊糊塗塗過了一生，在危難中讓我驚醒過來的是什麼？是祖靈的召喚，還是血液中的瀑布聲、溪流聲牽動著我回家？

荷蘭人經過大幅整併之後，當時的放索已是下淡水最大的社，約幾千人，在1763年編纂的《重修鳳山縣志》中有台籍舉人陳輝有詩作〈宿放索社口〉︰

十里荒荊路欲迷，停車小住傍巖棲。

山當傀儡煙常冷，地接琉球月更低。

蠻曲偏驚春夜裡，漁燈散點海涯西。

行人到此渾無寐，夢斷詩成聽野雞。

其實自從放索人被強迫一再遷徙，這裡如被大砲掃蕩過般空曠，跟放索史前時期差不多，南州後來有糖廠，小火車，林邊則很原始，連火車都不經過，就是一大段空虛淒清的海岸，還是十里荒荊，漁燈散點，寫到這邊，淚意很深。●

