【自由副刊】 方群／潮州小吃十寫
◎方群
．
肉圓
彷彿透明的身軀
凝視著
從思念寸寸剝離的咀嚼
．
旗魚黑輪
總是徜徉，穿越
海水與洋流的多情問候
鼓動，力的舞蹈
．
肉包
習慣隱藏的純真誘惑
以雲朵的姿勢襯托
飽滿渾圓的欲望成熟
．
春捲
順手收藏的體貼溫柔
摻雜悲歡滋味
包裹無法言喻的人間種種
．
大腸香腸
預料之中的熱情頻頻邂逅
在唇與唇的爭執後
重塑交歡你我
．
炒粿仔
無視喧囂覬覦
適度保持交往的彈性
交疊平凡幸福
．
白糖粿
善於偽裝的脆弱容顏
必須瞬間遺忘
過度膨脹的蜜語甜言
．
草茶
沖激燠熱的宣告
在黏滯側躺的午後口腔
坦開一地無盡瞭望的青翠
．
木瓜牛奶
穿梭暑氣，揮灑
一幅層層透視的特調彩筆
誘惑，夏的眼眸
．
燒冷冰
火與冰，相遇
那些隱藏翻騰的盤點熟稔
相遇，火與冰
