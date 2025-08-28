【自由副刊】 方群／潮州小吃十寫

◎方群

．

肉圓

彷彿透明的身軀

凝視著

從思念寸寸剝離的咀嚼

．

旗魚黑輪

總是徜徉，穿越

海水與洋流的多情問候

鼓動，力的舞蹈

．

肉包

習慣隱藏的純真誘惑

以雲朵的姿勢襯托

飽滿渾圓的欲望成熟

．

春捲

順手收藏的體貼溫柔

摻雜悲歡滋味

包裹無法言喻的人間種種

．

大腸香腸

預料之中的熱情頻頻邂逅

在唇與唇的爭執後

重塑交歡你我

．

炒粿仔

無視喧囂覬覦

適度保持交往的彈性

交疊平凡幸福

．

白糖粿

善於偽裝的脆弱容顏

必須瞬間遺忘

過度膨脹的蜜語甜言

．

草茶

沖激燠熱的宣告

在黏滯側躺的午後口腔

坦開一地無盡瞭望的青翠

．

木瓜牛奶

穿梭暑氣，揮灑

一幅層層透視的特調彩筆

誘惑，夏的眼眸

．

燒冷冰

火與冰，相遇

那些隱藏翻騰的盤點熟稔

相遇，火與冰

