藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 方群／潮州小吃十寫

2025/08/28 05:30

◎方群◎方群

◎方群

肉圓

彷彿透明的身軀

凝視著

從思念寸寸剝離的咀嚼

旗魚黑輪

總是徜徉，穿越

海水與洋流的多情問候

鼓動，力的舞蹈

肉包

習慣隱藏的純真誘惑

以雲朵的姿勢襯托

飽滿渾圓的欲望成熟

春捲

順手收藏的體貼溫柔

摻雜悲歡滋味

包裹無法言喻的人間種種

大腸香腸

預料之中的熱情頻頻邂逅

在唇與唇的爭執後

重塑交歡你我

炒粿仔

無視喧囂覬覦

適度保持交往的彈性

交疊平凡幸福

白糖粿

善於偽裝的脆弱容顏

必須瞬間遺忘

過度膨脹的蜜語甜言

草茶

沖激燠熱的宣告

在黏滯側躺的午後口腔

坦開一地無盡瞭望的青翠

木瓜牛奶

穿梭暑氣，揮灑

一幅層層透視的特調彩筆

誘惑，夏的眼眸

燒冷冰

火與冰，相遇

那些隱藏翻騰的盤點熟稔

相遇，火與冰

