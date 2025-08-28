【自由副刊．愛讀書】 《間隙》

《間隙》 高妍繪著，臉譜出版

高妍繪著，臉譜出版

繼青春騷亂的《綠之歌》後，漫畫家高妍（1996-）新作《間隙》從青春切入，卻直指社會的長篇漫畫，以四冊串起個人成長、社會運動與歷史記憶，展現其敘事野心。從奶奶離世、單戀幻滅，到沖繩交換學生一年中所見所感，主角楊洋的心路歷程並不只是私人情傷，亦充滿對自我認同與社會連結的層層追問。太陽花學運、同婚公投、沖繩的殖民傷痕與戰後記憶，被巧妙編織成楊洋理解世界與自我位置的關鍵片段。作品不僅是私人生命的陣痛，更是一場啟蒙的過程。《間隙》延續日式少女漫畫細膩清澈的畫風，分鏡節奏節制而詩意，強調畫面節奏與空間編排，不賣弄畫技，不張揚地將沉重議題交織進畫格之中。高妍以一名平凡年輕人的成長路徑，描摹出對社會的覺醒與參與，將個人史與島嶼史並置，從細縫處見出時代縱深，流暢又精確，使讀者意識到「青春記憶」也是歷史的一部分。同時，更照見漫畫敘事形式的廣闊可能，呈現當代創作者在自我與世界之間來回摸索的誠懇姿態。（小饅菓）

