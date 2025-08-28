【家庭plus．職場多瑙河】忍讓界線 智慧表現

圖／達志影像

文／裴趣

她剛進廣告公司時，抱持著滿腔熱血努力工作，屢屢表現不凡，提出不少可用的精采構想，讓老闆頗為欣賞。

剛進公司兩個月，老闆便在一次大型會議上，公開讚美她的發想能力與工作能力，讓不少比她早進公司的前輩們眼紅。漸漸地，她發現有些人開始在她背後說一些閒言閒語，說她靠關係進公司，或是跟主管有曖昧關係。

請繼續往下閱讀...

她統統不予理會，更加專注在自己的工作中，慢慢地，這群人竟開始在她背後搞起小動作，像是假裝忘記通知她開會地點改變、故意把她放在茶水間的杯子丟到架子下方……令人不勝其擾。

她相信只要自己不理會這些充滿惡意的小動作，不跟人計較，日子久了，大家還是有可能好好和平共處。

她想起，小時候因為媽媽的關係，能夠頻繁接觸佛教，記得有首歌，大致是這樣唱的：「有人罵老拙，老拙直說好；有人唾老拙，由他自乾了；有人打老拙，老拙自睡倒；他也省力氣，我也少煩惱。」歌裡的老拙，唱的就是總是笑嘻嘻的彌勒佛。

不過，她所希望的和平共處並沒有如預期中到來，反而在她因優秀的工作表現，被老闆提拔晉升成為小主管後，情況愈來愈壞，甚至有人敢當著她的面，口中念念有詞，像在罵她，還若有似無瞪她好幾眼。

她一直試著說服自己，情況終會有好轉的一天。但這一天，卻始終都沒有到來。後來她想到一個好方法，當那些人又看著她，彷彿正在惡毒地罵她時，她便朝對方微笑。

當她第一次這樣做時，對方狠狠嚇了一大跳，後來同樣的戲碼一再上演，只是罵她的人眼中的困惑愈來愈濃。

直到有天，她因為公務必須和對方一起出差，經過三天兩夜的相處後，對方突然對她說：「其實妳並不像經理說的那樣啊！」這時候，她才恍然大悟，原來一切都是忌諱她表現優異的經理，在她背後偷偷搞的鬼。

出差結束，她回到公司後，立刻找上經理攤牌，經理死不承認。背後小動作依舊不斷，她忍無可忍，最後老闆也知道這件事，她搶在老闆對經理做出任何動作前，率先請辭，並進入其他廣告公司工作。

5年後，她晉升成為該廣告公司的高階主管，而原本任職的公司卻早在3年前倒閉。

赫伯特：「人們說我做了些什麼不要緊，要緊的是我到底做了些什麼。」真正的忍讓，不會讓人失去什麼，但能換來和平共處，但是，我們不能一味遷就、退讓，如果我們把自己為人處事的原則都丟棄，也就失去了自主個體的自尊，這是對自己不負責任的表現。

要不要讓？要讓到哪個界線？處處都是人生智慧的表現，每人標準不盡相同，但每人心中都應該抓緊自己的那把尺。

貝多芬：「卓越的人有一共同優點：在不利與艱難的遭遇裡，始終都能保持百折不撓的精神。」當有人給我們打擊或令我們感到憤怒時，就像跑步機上飛快的帶子，不斷催促著我們向前跑，增加我們的爆發力，這時候一定要更努力保持冷靜的頭腦，才能做出正確判斷、從容應對。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法