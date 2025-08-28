【家庭plus．親子會客室】小鴨杯 控管情緒

小鴨杯 控管情緒

文／株株

在教育一歲多女兒學習冷靜表達情緒的過程中，我和先生約定不能使用打罵的方式。

我特地買了一個可愛的大杯子，上面印著一隻鼓著腮幫子的黃色小鴨。每當女兒鬧脾氣或情緒失控的時候，我就會把水杯推到她面前，說：「喝水，喝水，深呼吸。」讓她自己冷靜下來再說話。這個小方法效果出奇地好，女兒不再用尖叫或摔東西來表達不滿。

直到有一天，我們夫妻倆因為一些瑣事爭執了起來。一開始還警戒著「說好不能在孩子面前吵架」，努力克制著音量，但後來爭吵聲愈來愈大。

女兒忽然從一旁默默地走過來，把那個桌面上的大杯子推到我面前。「媽媽，喝水，喝水，深呼吸。」女兒看著我，眼神帶著一點期待，一點天真。

那一瞬間，我即將出口的難聽話被急踩了剎車。看著那隻傻傻的小鴨子，再看看孩子小小的臉龐，我突然有些啞然失笑，所有的火氣就在那一秒煙消雲散。

女兒已經長大，不再需要靠小鴨杯來提醒自己情緒的界限。但那一幕，像是一張藏在心底的照片，永遠溫柔、可愛。

