自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】小鴨杯 控管情緒

2025/08/28 05:30

小鴨杯 控管情緒小鴨杯 控管情緒

文／株株

在教育一歲多女兒學習冷靜表達情緒的過程中，我和先生約定不能使用打罵的方式。

我特地買了一個可愛的大杯子，上面印著一隻鼓著腮幫子的黃色小鴨。每當女兒鬧脾氣或情緒失控的時候，我就會把水杯推到她面前，說：「喝水，喝水，深呼吸。」讓她自己冷靜下來再說話。這個小方法效果出奇地好，女兒不再用尖叫或摔東西來表達不滿。

直到有一天，我們夫妻倆因為一些瑣事爭執了起來。一開始還警戒著「說好不能在孩子面前吵架」，努力克制著音量，但後來爭吵聲愈來愈大。

女兒忽然從一旁默默地走過來，把那個桌面上的大杯子推到我面前。「媽媽，喝水，喝水，深呼吸。」女兒看著我，眼神帶著一點期待，一點天真。

那一瞬間，我即將出口的難聽話被急踩了剎車。看著那隻傻傻的小鴨子，再看看孩子小小的臉龐，我突然有些啞然失笑，所有的火氣就在那一秒煙消雲散。

女兒已經長大，不再需要靠小鴨杯來提醒自己情緒的界限。但那一幕，像是一張藏在心底的照片，永遠溫柔、可愛。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應