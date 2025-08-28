限制級
【家庭plus】我家的餐桌
圖／林秦
人數：3人
菜色說明：三個孩子都北漂工作或讀書，平時只有我和外子兩人，難得老二趁研究所未開學之際，南下與我們小住幾個月。他說最喜歡媽媽做的家常菜，好吃又營養。
番茄炒蛋、青江菜炒鴻禧菇、高麗菜炒櫻花蝦、醬燒雞腿肉，便是我最常煮的家常菜，所需的食材也都是一年四季都有，取得非常方便，料理起來也很簡單。美不美味是其次，但絕對是健康、衛生滿滿。而番茄炒蛋不僅營養，更可讓整桌菜色顯得秀色可餐，是我家餐桌不可或缺的主角。
看到老二稀哩呼嚕就把菜吃個盤底朝天，為母的我非常有成就感。也希望這幾道簡單的菜肴，能撫慰他這個思鄉思親遊子的心，讓他在北部更有力量和信心，面對各種挑戰和難關。（文、圖／林秦）
