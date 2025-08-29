自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「島嶼之聲」世博演出遭打壓 神將站台護國旗 被叫響的台灣不可能抹滅

2025/08/29 05:30

原本安排與電氣神將一起互動演出的不二擊，表示會更賣力把神將的份打進去。（記者凌美雪攝）原本安排與電氣神將一起互動演出的不二擊，表示會更賣力把神將的份打進去。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕獲世博大會邀請，文化部帶台灣表演藝術團隊進軍世博主展場夢洲園區，以「島嶼之聲：廟埕前的謝神戲」為題，連續3天進行1小時快閃演出，昨日落幕。但在演出前，大會突然向團隊表示，他們受到「壓力」，要求大會遮蔽背板上繪有「國旗」的熱氣球圖案。經多方交涉後，大會同意由文化部自行處理，文化部則決定由電氣神將的千里眼，自然站立於背板前遮住國旗。

電氣神將團隊「拚場藝術撞擊」全員留下紀念照，背後隱約可見背板上的國旗熱氣球。（記者凌美雪攝）電氣神將團隊「拚場藝術撞擊」全員留下紀念照，背後隱約可見背板上的國旗熱氣球。（記者凌美雪攝）

對此，文化部政務次長王時思表示，除了強烈向大會表達遺憾，這個狀況再次提醒台灣面臨的國際困境，更突顯以「台灣」之名走向世界的不容易。但她也強調，這將近1個月「We TAIWAN」在大阪市中心、夢洲園區及網路上被叫響的「台灣」，都是不可能抹滅的真實。

尤其在最後這3天，團隊使用「聲音」的策略，因為舞台很小，天氣很炎熱，限制又非常多，雖然過程中一直與大阪世博大會有良好的互動和溝通，但很遺憾「到最後一天，看起來他們還是有受到一定的壓力」，王時思表示，「我們希望無論如何，從第一個音符開始，大家都理解到、認識到這是台灣文化的表述跟展現。」

王時思說，這次進夢洲的電氣神將千里眼和順風耳開過光，所以後來就請他們全程站在台上看護現場的觀眾和所有表演者，也讓最後一天演出順利完成；「至於國際的困境，希望大家團結起來，一起來克服，我們也會用盡各種可能的方法，帶著台灣走向世界，希望世界是以理解台灣的方式認識我們，看見台灣的多元，看見台灣為了民主跟自由所守護的這些人文價值。」

雖然發生遮國旗事件，但團隊很快拿出專業，調整好情緒，做最好的演出。比如原本安排與電氣神將一起互動演出的不二擊，打擊特別賣力，並於演後首訪時說：「我有跟神將說，會更用力把你們的份打進去。」電氣神將的團隊「拚場藝術撞擊」李育昇則表示，演出遭改變，對創作者來說像斷手斷腳，自然很嘔，但消化了一下，神明還是保佑表演順利完成。

留守台灣亦時時關注在日動態的文化部長李遠預告，文化部正在努力，希望明年讓國人也可以在台灣看見「We TAIWAN」的精采內容。

