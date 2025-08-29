自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】柏林愛樂重返台北 11月獻上現代經典與德奧浪漫

2025/08/29 05:30

德國在台協會處長狄嘉信（左2）、歐盟經貿辦事處處長谷力哲（右1），與贊助支持代表於記者會上合影。（記者陳奕全攝）德國在台協會處長狄嘉信（左2）、歐盟經貿辦事處處長谷力哲（右1），與贊助支持代表於記者會上合影。（記者陳奕全攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由牛耳藝術主辦的「柏林愛樂管弦樂團2025台北音樂會」，將於11月11日至13日在台北國家音樂廳舉行3場演出，由現任首席指揮基里爾．佩特連科（Kirill Petrenko）首度親自領軍登台，帶來2套兼具20世紀現代樂派與德奧經典的巡演曲目。

柏林愛樂管弦樂團首席指揮基里爾‧佩特連科。（牛耳藝術提供）柏林愛樂管弦樂團首席指揮基里爾‧佩特連科。（牛耳藝術提供）

柏林愛樂總經理安德萊雅．齊茨施曼昨（28）日在記者會上透過影片指出，本次巡演是柏林愛樂睽違7年再度訪台，將為台灣觀眾帶來兩套經典曲目。

首席指揮佩特連科自2019年接任後，開啟柏林愛樂的新時代。《紐約時報》形容他是「守護王者之聲的掌舵者」，《衛報》則稱其與樂團的化學反應「魅力無法擋」。他以嚴謹與細膩著稱，常將交響曲塑造成戲劇般的舞台敘事。此次來台，將透過音樂展現他與柏林愛樂合作6年以來的成果。

2025／26樂季柏林愛樂以「Controversial!」為題，探討爭議與創新如何催生經典。11月11日首場音樂會，曲目包括楊納傑克《蘭吉亞舞曲》、巴爾托克《奇異滿洲人》組曲及史特拉汶斯基《彼得羅西卡》（1947版），帶領觀眾回顧20世紀初現代音樂的激盪。11月12日與13日的2場演出則回歸德奧浪漫傳統，選演舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》與布拉姆斯《C小調第一號交響曲》。牛耳藝術說明，布拉姆斯的《C小調第一號交響曲》歷時20餘年完成，1876年首演至今將屆150週年，佩特連科選擇在他執掌柏林愛樂第7年將此曲列入樂季焦點，亦具有承先啟後的象徵。

柏林愛樂此次訪台演出，將為台灣樂迷帶來難得的現場體驗，也再度見證柏林愛樂在世界樂壇寫下的新篇章。牛耳藝術表示，期待藉此讓更多年輕世代親身感受國際一流樂團的風采。演出詳詢MNA售票網

