【藝術文化】北師美術館「亂流：半睡飛行夢」 探索飛行與感知

「亂流：半睡飛行夢」以機場為展覽空間策畫主軸，用飛行與亂流隱喻，拓寬人們對於飛行想像的感知邊界。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕北師美術館與國藝會「策展人培力＠美術館」計畫合作的展覽「亂流：半睡飛行夢」，由新生代策展團隊Nn̄g Project（張文豪、黃羿瑄及黃銘樂）共同策畫，邀集南韓、香港與台灣的9位藝術家，透過影像、裝置、繪畫與雕塑等形式，探討當代飛行經驗如何形塑身體、情感與記憶，並反思航空科技對社會景觀與文化的影響。

策展人張文豪表示，展覽概念源自英文諺語「The Sky’s the Limit」，團隊將其反轉為「The Limit’s the Skies」，並提出疑問：「在全球流動已成日常的此刻，我們是否仍能以不同視角凝望同一片天空？」

請繼續往下閱讀...

展覽特別委託4件新作，包括台灣藝術家張庭甄〈出發—抵達〉，以航班顯示器滾動「太空垃圾」起降時間，結合聲音與報刊裝置，營造平行時空；香港藝術家李鈺淇的動畫裝置〈把我的眼睛沉入你的眼睛〉，從飛機窗景呈現情感流動；徐皓霖的錄像〈親愛的微風〉檢視航空廣告與資本欲望；台灣藝術家曾彥翔的雕塑〈Wet Edge of A Circle〉則以圓形結構呼應機場建築，延伸對人造空間的探索。

其他作品如南韓藝術家洪辰煊的裝置〈午安，晚上好，晚安v2.0〉；香港藝術家勞麗麗〈飛行備忘〉；台灣藝術家羅懿君〈蔗渣飛彈〉與〈滑輪下拉機—紫電號〉，亦延伸「飛行與落地」的隱喻，透過「機場」情境，將觀眾置於半夢半醒的旅程，重新思索飛行意義，並從「亂流」中感受感知與情感的邊界。即日起至11月2日在北師美術館1、2樓登場。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法