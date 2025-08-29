【自由副刊】 小令／花束與鑰匙

◎小令

◎小令

．

你傾慕的人擁有踏實

積極正向，且平靜快樂的特質

然而不論我提醒自己多少次

要改的結果一樣每次忘記

一如你不在，而我自己住這裡

毫無意義

你問我在唱什麼，我說是恐怖的東西

你說，恐怖的東西就不要唱

竟因此令我感到加倍恐怖

我依賴納豆，味噌，你

在受傷中還能如何溫柔

思考

髒不髒的問題關乎踐踏與否

如同發霉的窗簾與發霉的白牆

發霉的倍速大概是發現的瞬間

瞬間不想要的倍速大概是

不想再花時間花錢的念頭轉移

目標很久都沒有出現──

當我看到「專注」想到的同義詞

是「倍速」

沒倍速沒專注。世界比以前快很多

讓我慢下來的是澆水

盆栽的土壤才不會流失得太快

貨物送達的倍速跟荷包流失的速度

像掉頭髮一樣稀鬆平常

人從沒這麼頻繁交流搬運彼此且

完全不用見面

不用倍速。就算見面了也只是開啟

倍速再約。倍速沒有踐踏任何

領域的美學倍速是全新領域的神學

倍速是堅信一生很長

一天很短的人是擁有踏實

．

積極正向且平靜快樂的你

