【自由副刊】 小令／花束與鑰匙
◎小令
．
你傾慕的人擁有踏實
積極正向，且平靜快樂的特質
然而不論我提醒自己多少次
要改的結果一樣每次忘記
一如你不在，而我自己住這裡
毫無意義
你問我在唱什麼，我說是恐怖的東西
你說，恐怖的東西就不要唱
竟因此令我感到加倍恐怖
我依賴納豆，味噌，你
在受傷中還能如何溫柔
思考
髒不髒的問題關乎踐踏與否
如同發霉的窗簾與發霉的白牆
發霉的倍速大概是發現的瞬間
瞬間不想要的倍速大概是
不想再花時間花錢的念頭轉移
目標很久都沒有出現──
當我看到「專注」想到的同義詞
是「倍速」
沒倍速沒專注。世界比以前快很多
讓我慢下來的是澆水
盆栽的土壤才不會流失得太快
貨物送達的倍速跟荷包流失的速度
像掉頭髮一樣稀鬆平常
人從沒這麼頻繁交流搬運彼此且
完全不用見面
不用倍速。就算見面了也只是開啟
倍速再約。倍速沒有踐踏任何
領域的美學倍速是全新領域的神學
倍速是堅信一生很長
一天很短的人是擁有踏實
．
積極正向且平靜快樂的你
